Les Nets remportent les séries éliminatoires contre les champions en titre de la NBA

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

La division de l’Atlantique était aussi talentueuse que la saison NBA 1983-1984. Avec les Celtics en tête de la ligue en victoires (62), les 76ers de Philadelphie ne pouvaient qu’espérer la troisième tête de série dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, même s’ils avaient deux victoires de plus (52) que la meilleure équipe de la division centrale, les Milwaukee Bucks. (50).

Philly a obtenu la troisième tête de série, ce qui signifiait qu’ils devaient affronter les Nets du New Jersey au premier tour. Les Sixers étant la tête de série et les champions NBA en titre, ils étaient clairement favoris.

Le New Jersey a ensuite remporté le premier match, sur la route. La même chose s’est produite dans le match 2. Philly a continué à égaler la série à 2-2, mais les Nets ont continué à jouer des guerriers de la route, alors que le New Jersey a volé la série 26 avril 1984, avec une victoire de 101-98 pour se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Est (score plein).

Buck Williams a réussi un double-double (17 points et 16 rebonds) dans le corps à corps, tandis que Micheal Ray Richardson et Otis Birdsong ont terminé avec 24 points, six aides et six interceptions.

.