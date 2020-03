Les Nets réussissent contre les Chicago Bulls à leur premier match sans Kenny Atkinson sur le banc

Premier match de Brooklyn Nets depuis le départ de Kenny Atkinson du banc, et première victoire de la franchise new-yorkaise, qui se poursuit avec l’objectif de se qualifier pour les playoffs. L’équipe dirigée par Caris LeVert s’est imposée sur Chicago Bulls pour un résultat ajusté de 107-108.

LeVert lui-même a été le joueur par excellence du match avec 23 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Le joueur prend plusieurs matchs à un niveau d’étoile. Il a réussi à prendre les rênes de certains Nets sans Kyrie Irving pour le reste de la saison. En tant que deuxième épée, Spencer Dinwiddie a exercé, obtenant 22 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. DeAndre Jordan a joué le titre pour la cinquième fois cette saison, sauvant notamment les rôles (11 points, 15 rebonds et 4 passes décisives). Chez les Bulls, Coby White a été le meilleur, laissant le banc a obtenu 21 points, 6 rebonds et 8 passes décisives.

