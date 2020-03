Les Nets sont à la charge des Celtics après un formidable match de Caris LeVert (51 points)

Jeu brutal entre Brooklyn Nets et Boston Celtics avec une victoire finale pour les New Yorkais par 129-120 grâce à la performance historique d’un détaché Caris LeVert qui a terminé le match avec 51 points (17 sur 26 dans les tirs sur le terrain). Les Celtics n’ont rien pu faire pour l’arrêter et n’ont pas pu surmonter les pertes de Jayson Tatum et Kemba Walker pour prendre le match.

– | Le 9e jeu de 50 points dans l’histoire de la franchise appartient à @CarisLeVert pic.twitter.com/66OCSjeSX9

– Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 4 mars 2020

.