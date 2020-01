Les noms des Chiefs et 49ers joueurs du Super Bowl 2020, classés

Le Super Bowl LIV est l’une des confrontations les plus excitantes du Super Bowl de mémoire récente. Il y a beaucoup de puissance de star avec les Chiefs et les 49ers, et beaucoup de grands noms. Il y a aussi beaucoup de noms pas si géniaux. Nous avons besoin d’une analyse appropriée de ceux-ci, car c’est ce que nous faisons pendant la semaine du Super Bowl – sur-analyser tout.

Je voudrais vous passer à la section des commentaires en répondant à votre propre question: «COMMENT CONNAÎTRE VOS NOMS DE RANG AVEC UN NAME LIKE HARRY LYLES JR.?» Parce que je le peux, et je sais que mon nom n’est pas le plus intriguant.

Maintenant que nous avons éliminé cela, le classement:

T-54. VOUS AVEZ UN NOM

Chris Jones – DT, chefs

Eric Fisher – LT, chefs

Fred Warner – LB, 49ers

Michael Person – RG, 49ers

George Kittle – TE, 49 ans

Nick Bosa – DE, 49 ans

Daniel Sorensen – FS, chefs

Mitchell Schwartz – RT, chefs

Joe Staley – LT, 49ers

Andrew Wylie – LG, chefs

Austin Reiter – C, chefs

T-50. VOUS AVEZ UN NOM, MAIS AVEC UN POINT DE SEL SUR CELA

Jimmy Garoppolo – QB, 49ers

Mike McGlinchey – RT, 49ers

Mitch Wishnowsky – P, 49ers

Daniel Brunskill – OL, 49ers

T-48. WILLIAMS

K’Waun Williams – S, 49ers

Damien Williams – RB, chefs

47. SONS CHERS

Weston Richburg – C, 49ers

T-42. LES DEUX PREMIERS NOMS

Richard Sherman – CB, 49ers

Frank Clark – DE, chefs

Richie James – KR / PR, 49 ans

Anthony Sherman – FB, chefs

Travis Kelce – TE, Chiefs (Kelsey. Je peux le faire parce que c’est mon blog.)

41. VOTRE NOM A UN VERBE

Kendrick Bourne – WR, 49ers

40. VOTRE NOM A UN ADJECTIF

Kendall Fuller – CB, chefs

39. VOTRE NOM A UNE SUBSTANCE PRÉCIEUSE, IL EST JUSTE ÉPUTÉ FAUX

Robbie Gould – K, 49ers

T-36. EMMANUEL

Emmanuel Moseley – CB, 49ers

Emmanuel Sanders – WR, 49ers

Emmanuel Ogbah – DE, Chefs

T-21. QUELQUE CHOSE QUELQUE CHOSE QUELQUE CHOSE

Laken Tomlinson – LG, 49ers

Demarcus Robinson – WR, chefs

Damien Wilson – LB, Chefs

Jimmie Ward – FS, 49ers

Matt Breida – RB, 49ers

Tevin Coleman – RB, 49ers

Justin Skule – OL, 49ers

Marcell Harris – S, 49ers

Ahkello Witherspoon – DB, 49ers

Patrick Mahomes – QB, chefs

Sammy Watkins – WR, chefs

Derrick Nnadi – DT, chefs

Anthony Hitchens – LB, Chefs

Dustin Colquitt – P, chefs

Cameron Erving – OT, chefs

LES NOMS QUE NOUS POUVONS ACTUELLEMENT CLASSER

20. Alex Okafor – DE, chefs

19. Terrell Suggs – LB / DE, Chefs

18. LeSean McCoy – RB, chefs

17. Dre Greenlaw – LB, 49ers

16. Kyle Juszczyk – FB, 49ers

15. Tyreek Hill – WR, chefs

14. Quartier Charvarius – CB, chefs

13. Harrison Butker – K, chefs

12. Raheem Mostert – RB, 49ers

11. Arik Armstead – DE, 49 ans

10. Kwon Alexander – LB, 49ers

9. DeForest Buckner – DT, 49ers

8. Tanoh Kpassagnon – DE, chefs

7. Bashaud Breeland – CB, chefs

6. Mecole Hardman – KR / PR, chefs

5. Jaquiski Tartt – SS, 49ers

4. Dee Ford – DE, 49 ans

3. Deebo Samuel – WR, 49ers

2. Tyrann Mathieu – SS, chefs

1. Dr Laurent Duvernay-Tardif M.D. – RG, Chefs