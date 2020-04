Les non-conformistes pourraient retarder la statue de Dirk Nowitzki

Bien que la reprise de la saison soit encore à voir, certaines équipes planifient déjà ce qui leur arrivera la prochaine. Tout comme les Chicago Bulls recherchent GM et les Brooklyn Nets recherchent un entraîneur, à Dallas, ils ont pensé à quelque chose d’encore plus grand pour honorer la plus grande légende de l’histoire de la Mavericks.

En plus de préparer la cérémonie de retrait du Dirk Nowitzki Pour le premier match à domicile de la saison prochaine, Marc Cuban et son équipe visaient également à construire une statue de l’Allemand, qui serait dévoilée le même jour. Le personnage aurait Dirk dans sa célèbre pose de lancer à une jambe qui l’a rendu si populaire et a été sa marque de commerce au fil du temps.

Cependant, avec le monde arrêté par la crise des coronavirus, Marc Cuban a averti que “cela a clairement tout arrêté”. Le propriétaire de l’équipe a ajouté que “l’idée est d’avoir un mannequin prêt à montrer dans le deuxième match de la saison prochaine, lorsque nous retirerons sa chemise, mais nous verrons comment tout évolue”.

