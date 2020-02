Les notations NBA sont en baisse, mais l’innovation All-Star est un signe que la tendance peut changer – The Athletic

La saison a été difficile pour la NBA, mais le match des étoiles 2020 a été un succès retentissant. L’événement a été suralimenté par l’inclusion du format «Elam Ending», une réforme qui obligeait les deux équipes à courir vers un «score cible» dans une course folle pour la victoire. Le gambit a fonctionné au-delà de la croyance, nous donnant un match des étoiles qui avait la sensation d’un match éliminatoire, mais avec plus de puissance de superstar. Lorsque la poussière est retombée, les critiques ont été convertis en fans et le jeu a enregistré une augmentation de 8% de son audience par rapport au raté de la saison dernière.

L’introduction de l’Elam Ending a pris du courage. Si cela avait été un échec, cela aurait amplifié le sentiment croissant que la NBA perd son chemin, qu’elle privilégie les gadgets plutôt que l’amélioration. Non seulement l’Elam a été un succès, mais il a été celui qui combinait la nostalgie avec l’espoir. Le premier, car il évoquait une époque, réelle ou imaginaire, où les joueurs s’affrontaient à fond pour l’amour du jeu, quelles que soient les circonstances. Le dernier,…

.