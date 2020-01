Les nouveaux maillots ‘Space Jam 2’ sont extrêmement bons

Les nouveaux maillots de Space Jam 2 ont été révélés, et ils sont plutôt bien.

Le maillot Tune Squad est plus ou moins identique à ceux portés dans le film original de 1996. Il présente le même logo et le même coloris, les seuls ajouts étant un swoosh Nike et une bulle de dialogue qui dit “Quoi de neuf doc?”

Cependant, le maillot des Monstars a subi une refonte complète. Dans le film original, il s’agissait d’uniformes bleu marine unis avec un accent jaune. Il n’y avait pas d’art sur eux, sauf pour les grands nombres blancs.

Les nouveaux maillots troquent le jaune contre l’orange, ajoutent un nom pour qu’ils ressemblent beaucoup plus aux maillots de basket-ball normaux et apportent un coloris de style galactique sauvage au numéro pour le faire ressortir. C’est définitivement différent, mais cela correspond à l’esthétique des extraterrestres amateurs de basket-ball d’une autre galaxie. Cela dit, c’est un peu bizarre de voir le même Nike swoosh sur leurs uniformes aussi, et soulève beaucoup de questions.

dois-je comprendre que les Monstars – un groupe d’employés extraterrestres d’un parc d’attractions dans une galaxie lointaine – ont un contrat d’équipement avec Nike, dont ils soutiennent le plus précieux endosseur https://t.co/5BmHQBH7ag

– Rodger Sherman (@rodger) 22 janvier 2020

Space Jam 2 est prévu pour la sortie été 2021. LeBron James joue le rôle précédemment joué par Michael Jordan. Le film mettra également en vedette Anthony Davis, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi, Damian Lillard, Chiney Ogwumike et Nneka Ogwumike. Don Cheadle rejoindra également le casting, probablement dans un rôle similaire à celui de Bill Murray dans le Space Jam original.

Honnêtement, nous attendons tous ce film depuis si longtemps qu’à ce stade, je suis juste excité de voir ce que c’est. Que ce soit bon ou non reste à voir.