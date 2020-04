Les nouveaux uniformes des Browns sont le signe qu’ils prennent à nouveau de bonnes décisions

Pendant deux semaines, les Browns ont promis au monde de nouveaux uniformes. Myles Garrett a même utilisé Twitter pour attribuer au nouveau look un emoji de feu.

Ensuite, l’équipe a fait son dévoilement, et les nouveaux kits … ressemblent beaucoup à leurs anciens.

C’est bon!

Cleveland a remporté une victoire facile en gardant les choses simples et en déployant un ensemble d’uniformes tirés du placard de Bernie Kosar. Les chiffres sont propres, les maillots ne sont pas encombrés et les rayures orange et blanches appariées pour les épaules et les mollets sont, pour utiliser les emoji de Garrett, du feu.

Maintenant, comparez cela aux togs «Créer une franchise» que l’équipe a commencé à porter en 2017 et a immédiatement détesté:

L’orange est plus sombre et ressemble moins à celle que l’on trouve dans un pop-up store d’Halloween. De simples chiffres blancs et noirs fournissent suffisamment de contraste pour que le club n’ait pas à utiliser une ombre portée sur eux comme un étudiant en conception graphique débutant.

Les bandes d’épaule ne s’étendent pas inexplicablement jusqu’à la clavicule. Le mot-symbole «BROWNS», totalement inutile pour une équipe portant une quantité incontournable de marron, est remplacé à la place par une étroite bande bicolore. Le blanc et le marron, et non pas un blanc et orange ressemblant aux Bengals, sont les deux principales couleurs de chemise / pantalon.

Oui, les Browns ont tellement gâché cela il y a trois ans que le retour à leur ancien design était une victoire.

Les nouveaux uniformes rendent également hommage aux jours de gloire de la franchise. Le «1946» cousu dans le col représente l’année de la fondation de l’équipe. La bande d’épaule en couches et la fine bande de pantalon sont fabriquées par Jim Brown à partir d’un robinet de la Great Lakes Brewery.

Cleveland Browns

Félicitations, Cleveland. Vos uniformes sont une décision intelligente et sensée dans une autre intersaison pleine d’entre eux. Il ne vous reste plus qu’à espérer que cet hommage aux deux premières décennies de Browns-dom suscitera un succès similaire sur le terrain.