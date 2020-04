Les nouvelles dates et lieux de la Coupe Olympique de Basketball sont déjà connus

La mise à jour du calendrier effectuée par le FIBA Cela a signifié établir avec une clarté totale quand les quatre tournois de la phase pré-olympique de Tokyo 2021 se dérouleront entre le 22 juin et le 4 juillet, dans ce qui promet d’être un grand spectacle. Il faut se rappeler que 24 équipes participent, organisées en six groupes de quatre équipes chacun. Le premier de chaque groupe récoltera une place pour Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ce sont les groupes et les lieux:

Groupe I: Canada, Chine, Grèce, Turquie, Uruguay et République tchèque. Lieu: Victoria

Groupe II: Lituanie, Slovénie, Pologne, Corée du Sud, Venezuela et Angola. Siège: Kaunas

Groupe III: Serbie, Italie, Nouvelle-Zélande, République dominicaine, Porto Rico et Sénégal. Siège: Belgrade

Groupe IV: Croatie, Allemagne, Russie, Brésil, Mexique et Tunisie. Siège: Split

