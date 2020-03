Les nouvelles lignes directrices sur les coronavirus CDC compliquent la reprise de la saison bientôt

Préparez-vous pour quelques mois sans Boston Celtics – ou peut-être n’importe quel – basket-ball.

La suspension des activités de la NBA, dont on estimait auparavant qu’elle durait au moins 30 jours, pourrait se poursuivre près du double de cette durée, selon les nouvelles directives recommandées par les Centers for Disease Control, rapportées par plusieurs sources.

Les directives, qui recommandent de ne pas réunir de plus de 50 personnes, se révéleraient un cauchemar logistique pour même l’option à huis clos, sans public, proposée par certains comme une alternative à l’annulation des jeux.

Quand on considère le nombre d’entraîneurs, de personnel de soutien, d’équipes de diffusion et de journalistes, même une équipe squelette de la construction la plus maigre dépasserait probablement ces lignes directrices.

Ce que cela signifie pour l’intérêt de la ligue d’essayer de reprendre la saison 2019-2020 sous une forme ou une autre est inconnu, mais cela ne les rend certainement pas plus faciles.

S’il devait y avoir une sorte de récupération des matchs de la saison régulière et / ou des séries éliminatoires, la recommandation du CDC les limiterait à commencer quelque temps après le 10 mai. Il n’y a également aucune garantie que les directives changeront à ce moment-là.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire définitivement qu’une reprise de l’horaire de la ligue sous une forme ou une autre est exclue, il semble que ce ne sera pas aussi tôt que beaucoup l’auraient espéré.

Avec des propositions radicales d’idées comme le début de la saison de Noël qui commence à ressembler à un fait accompli, peu importe ce que nous pensons de la situation, le fonctionnement anormal de l’écosystème du basket-ball peut être la nouvelle norme dans un avenir prévisible.

Mais alors, qu’en est-il de nos vies en ces temps?

Avec la pandémie qui change rapidement toutes nos vies de manière dramatique, l’adaptabilité peut simplement devenir une qualité de vie quotidienne.

