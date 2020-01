Les pacers prennent les Sixers au sérieux, les bris d’égalité en tête

Le classement de la Conférence de l’Est est aussi serré que jamais alors que le calendrier se tourne vers janvier et les équipes commencent à évaluer ce qui est nécessaire pour le tronçon vers les séries éliminatoires. Donc, avec cela à l’esprit, les équipes ont leurs yeux sur le classement en termes de bris d’égalité pour quand avril sera finalement le tour.

Donc, lorsque les Philadelphia 76ers et les Indiana Pacers s’affronteront lundi, ils chercheront à briser un match nul de la saison 1-1 pour essayer de se donner une longueur d’avance. Indiana aura un peu d’avantage lundi à domicile et les Sixers manquent Joel Embiid et ils comprennent qu’ils ont besoin de celui-ci.

Le meneur des Pacers Malcolm Brogdon a déclaré à J. Michael du Indianapolis Star:

“C’est définitivement compris. C’est un jeu que nous devons avoir. “

L’entraîneur Nate McMillan a déclaré à Michael:

«Vous parlez toujours de votre classement et de ce que fait une équipe, de l’importance du jeu, des matchs à domicile. Nous abordons ces questions. »

Le jeu est tout aussi important pour les Sixers qui ne détiennent qu’une avance d’un demi-match sur les Pacers pour les 5 têtes de série à l’Est. Philadelphie a connu des difficultés sur la route toute la saison car ils sont actuellement à 7-13 du Wells Fargo Center et ont perdu cinq matchs de suite sur la route.

Avec des choses si serrées au classement, il est extrêmement important pour les Sixers de prendre une longueur d’avance sur une équipe comme l’Indiana. Parfois, gagner ces bris d’égalité avec des adversaires similaires peut faire une énorme différence dans la course à l’avantage du terrain à domicile en séries éliminatoires.

.