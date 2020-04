Les packers qui rédigent Jordan Love n’envoient pas le bon message à l’équipe

La première nuit du repêchage de la NFL 2020 s’est bien déroulée. Bien plus doucement que prévu. Vous pouvez même dire que c’était ennuyeux. Le premier échange n’a eu lieu qu’au choix n ° 13, et c’était Tampa qui montait d’un seul choix. Même les Raiders qui ont découvert deux joueurs n’étaient pas une grande histoire.

Ensuite, les Packers ont échangé.

Et les Packers ont échangé contre le quart Jordan State de l’Utah.

Merci, Packers, pour l’histoire du projet de cette année. Nous vous avons expliqué ce que ce choix signifie pour Aaron Rodgers, mais je veux vous dire ce que les joueurs dans les vestiaires ressentiront à propos de ce mouvement: ils n’aimeront pas.

Les joueurs savent que l’amour ne les aide pas à gagner un Super Bowl cette saison

Bien que les joueurs ne soient pas impliqués dans les décisions du personnel, nous comprenons ce que signifie chaque choix de draft. Nous ne savons absolument pas comment l’équipe est constituée. Et les Packers qui rédigent Love signalent aux joueurs que l’équipe n’est pas sérieuse à l’idée de courir maintenant.

Les Packers avaient une fiche de 13-3 la saison dernière et ont joué dans le match pour le titre NFC. La plupart conviendraient que la fiche de 13-3 a été gonflée par un calendrier plus facile et quelques pauses. Ils n’ont pas dominé leurs adversaires et ont remporté la plupart de ces matchs de façon laide. Ils étaient au milieu du peloton en ce qui concerne le score, l’attaque totale et la défense totale. Il n’y avait aucune métrique où ils excellaient vraiment.

Cependant, les joueurs ne se soucient pas des chiffres. Ils s’inquiètent des victoires, des pertes et des championnats. Et pour les vétérans de l’équipe, ils comprennent la nécessité de s’améliorer immédiatement pour gagner un Super Bowl.

Imaginez donc David Bakhtiari, Corey Linsley, Za’Darius Smith et Preston Smith s’installant à leur endroit préféré sur le canapé en se préparant pour le repêchage. De la nourriture, des bières, du temps en famille. Il se rapproche du choix et du boom des Packers, il y a un métier.

Ils pensent probablement: «Oh oui, nous obtenons ce récepteur large pour aider l’offensive», puis Roger Goodell dit: «Les Packers ont sélectionné Jordan Love.»

L’amour n’aide pas tout de suite l’équipe et les joueurs le savent. Un récepteur large? Cela aurait aidé l’équipe. Rodgers a clairement indiqué qu’il espérait que l’équipe lui donnerait une arme au premier tour. Les joueurs prendraient cela comme un message selon lequel gagner MAINTENANT est important, ne pas gagner à partir du plus tôt en 2022.

Pire encore, non seulement les Packers n’ont pas repêché un récepteur large au premier tour, mais ils n’en ont pas rédigé du tout. Dans le projet WR le plus profond depuis des années! Au lieu de cela, ils n’ont ajouté qu’un demi offensif (AJ Dillon) et un fin serré (Josiah Deguara) qui ne vont probablement pas aider beaucoup dans le jeu de passes cette saison.

Vous êtes invités à faire valoir que la rédaction de Love met en évidence Rodgers, ce qu’il fait, mais Green Bay ne se retirera pas de si tôt si l’équipe le voulait. Les joueurs connaissent les contrats. Ils comprennent que Rodgers a un accord nouveau. Les Packers sont attachés à lui au moins jusqu’en 2022 s’ils ne veulent pas encourir un gros coup pour avoir libéré Rodgers. Les Packers pourraient-ils l’échanger? Bien sûr. Mais quand? À qui? Qui accepte son accord?

Sauf blessure, Rodgers est toujours le quart-arrière de Green Bay dans un avenir prévisible. Plutôt que de lui obtenir la pièce manquante qui pourrait faire d’eux des prétendants légitimes au Super Bowl, les Packers ont utilisé leur choix de première ronde sur un quart-arrière qui ne verra probablement pas le terrain pendant un certain temps. Et en faisant cela, ils ont fait savoir aux joueurs actuels que dans quelques années, c’est plus important que le présent.

Il n’y a aucun exemple passé dans l’histoire de la NFL Draft qui compare

Certains pourraient essayer d’élever les chefs, qui ont rédigé Patrick Mahomes quand ils avaient Alex Smith. Oui, ils ont.

Cependant, Alex Smith n’est pas Aaron Rodgers. Smith n’est pas un MVP à deux reprises et il n’a jamais mené les Chiefs au Super Bowl, malgré le fait que l’équipe ait remporté la division à plusieurs reprises sous Andy Reid. Il a connu une saison en carrière en 2017 et a rapidement perdu un match à domicile contre les Titans. Il était plus logique que les chefs soient prêts à quitter Smith que les Packers de Rodgers.

Aussi, JORDAN LOVE N’EST PAS PAT MAHOMES:

Patrick Mahomes

EPA total: 98e centile

Passer l’EPA: 96e

EPA / Play: 85e

Passe TDs: 93e

Horaire: 46e Jordan Love

EPA total: 15e centile

Pass EPA: 19e

EPA / Play: 6e

Pass TDs: 24th

Horaire: 24e Je comprends, mais ces deux-là étaient sur des stratosphères différentes comme perspectives. https://t.co/RmlBEEyLkF – Hayden Winks (@HaydenWinks) 19 avril 2020

Cette comparaison est juste paresseuse. Les Packers ont rédigé Love pour au moins quelques années à l’avenir. Les chefs ont commencé Mahomes un an après sa rédaction.

Vous pourriez essayer de faire valoir: «Mais Ge-off, les Packers l’ont fait avant. Ils ont repêché Rodgers avec Brett Favre fermement en position de quart-arrière. » Oui, ils ont. Et cela a fonctionné – il y a 15 ans. Les Patriots devraient-ils essayer de construire leur franchise autour d’un autre choix de sixième ronde parce que Tom Brady a travaillé?

Le projet vise à trouver de la valeur. Les Packers ont repêché Rodgers au n ° 24 parce qu’il était censé être le premier choix du repêchage et la valeur était là. De plus, ils s’attendaient à ce que Favre prenne sa retraite assez rapidement, ce qu’il n’a clairement pas fait.

D’un autre côté, Love a été classé comme le quatrième meilleur QB de cette année, et de nombreux experts en draft avaient une note de deuxième tour sur lui, peut-être même inférieure par certains. Il s’agit d’un plan de succession pour les années à venir, pas quelque chose où les Packers pensent que Rodgers prendra bientôt sa retraite.

Je comprends bien plus l’idée du team-building que lorsque je jouais. Je suis d’accord avec le concept de regarder vers l’avenir, mais dans cette ligue, je ne suis plus sûr que ce soit possible. Il s’agit de gagner maintenant, surtout dans les vestiaires. Le choix Amour ne fait pas cela – et les joueurs de ce vestiaire le savent.