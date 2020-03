Les parents d’Obi Toppin disent qu’il veut jouer pour les Warriors

Pour la première fois depuis des années, les Golden State Warriors devraient posséder un premier choix au repêchage de la NBA. Au lieu de se concentrer sur une course aux finales NBA, les Warriors se verrouillent sur les meilleurs espoirs disponibles dans la prochaine classe de repêchage.

Depuis le début de la saison, des joueurs comme Anthony Edwards, LaMelo Ball et Deni Avdija ont titré des simulations. Cependant, avec la fin de la saison universitaire de basket-ball, Obi Toppin de Dayton a été lié aux Golden State Warriors.

Les parents de Toppin ont rejoint Sonya et le podcast de Dell Curry «Raising Fame», et la connexion entre le Flyer et Golden State s’est développée. On a demandé aux parents de Toppin quelle équipe leur fils espérait jouer dans la NBA. Roni Toppin a rapidement répondu: “Golden State – allons à la baie.”

Le père de Toppin, Obadiah, était d’accord avec le choix de son fils.

J’ai eu mes quelques meneurs de jeu pour lesquels j’ai toujours rêvé de jouer – simplement parce qu’ils étaient les meilleurs gardes de but – comme Steph Curry. Je pense qu’Obi serait super de jouer avec Steph Curry.

Après une moyenne de 20 points, 7,5 rebonds, 2,2 passes décisives, 1,2 bloc et un vol par match pour les Flyers, Toppin a récemment été nommé Joueur national AP de l’année 2020.

La capacité du natif de Brooklyn à courir le sol avec un athlétisme sans précédent donnerait immédiatement à Draymond Green et Curry une autre menace de lob aux côtés de Marquese Chriss.

La saison de la NBA étant suspendue en raison du coronavirus, le front office de Golden State aura plus de temps pour rattraper son retard sur ses devoirs.

