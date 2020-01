Les paris sur les accessoires cross-sport du Super Bowl incluent Rockets’s Harden, Westbrook

Le Super Bowl est un moment pour le football, la nourriture et bien sûr les paris.

Les fans de Rocket peuvent s’intéresser personnellement à la partie paris cette année. James Harden et Russell Westbrook sont parmi les athlètes dont les lignes de statistiques font partie des paris sur les accessoires cross-sport pour le grand match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Voici une liste des cinq options de paris sur les paris sportifs qui incluent les joueurs de la NBA:

Total de points de James Harden contre Pélicans -7,5 (-130)

OU

Super Bowl Total de points au premier semestre +7,5 (-110)

Harden marque en moyenne près de 36 points par match cette saison, mais il vient d’une blessure à la cuisse qui lui a fait manquer deux matchs et ne marquer que 18 à son retour contre les Portland Trail Blazers mercredi soir.

Il est également descendu sur terre depuis le début de la nouvelle année. Du début de la saison au 31 décembre, Harden marquait en moyenne près de 39 points par match. Lors de ses onze matchs de janvier, il marque en moyenne dix points de moins (mais toujours une élite de 28 PPG) et son pourcentage de tirs a chuté.

Les Chiefs et les 49ers sont respectivement classés premier et quatrième dans la NFL au premier semestre, cumulant plus de 33 points, selon TeamRanking.

Cependant, la défense de San Francisco a terminé deuxième de la ligue en verges par match, et les deux équipes se sont classées parmi les 10 premières dans les points autorisés; leurs défenses respectives représentaient en moyenne moins de 20 points par match.

Russell Westbrook points + rebonds + passes décisives contre les pélicans (-160)

OU

Patrick Mahomes réussit ses passes (+120)

Là où Harden a eu du mal ou a raté du temps, Westbrook a intensifié. Il est en moyenne de plus de 32 points et huit rebonds et passes décisives chacun depuis le premier match de janvier.

S’il atteint ces moyennes, il faudrait 48 tentatives de passes à Mahomes pour l’égaler. Le quart-arrière des Chiefs ne l’a fait qu’une seule fois cette saison.

La défense contre les passes des Niners a étouffé cette saison, permettant un faible nombre de passes de 169,2 par NFL par match. La défense contre la course se situe près du milieu de la ligue.

Deux choses à considérer: si Westbrook joue plus comme il l’a fait les deux premiers mois alors que Harden trouve son rythme, Mahomes n’aurait besoin que d’environ 39 passes pour correspondre à sa ligne de statistiques.

Cela nous amène au deuxième point – avec le Super Bowl en jeu, il ne serait pas surprenant de voir les Chiefs remettre le ballon à Mahomes et lui dire d’aller travailler autant de fois qu’il le souhaite.

Zion Williamson points + rebonds contre Rockets -8,5 (-140)

OU

Fin de la passe Jimmy Garoppolo +8,5 (+100)

Il y a encore un pari disponible pour le match Houston Rockets vs New Orleans Pelicans.

Avec les minutes de la recrue Zion Williamson qui se sont acclimatées à la ligue, Sports Betting a inscrit son total de points et de rebond avec un écart de -8,5 contre les passes complétées du quart-arrière des Niners Jimmy Garoppolo.

Il est difficile d’évaluer Williamson en fonction de ses minutes fluctuantes (mais croissantes). Ses statistiques sont solides, mais 17 de ses 72 points sont survenus en trois minutes, ce qui n’est pas facile à reproduire.

Garoppolo, quant à lui, a réalisé en moyenne 20,6 passes par match en saison régulière, mais n’a même pas tenté 20 passes lors des éliminatoires. Il a lancé 19 passes contre les Vikings du Minnesota et seulement huit contre les Packers de Green Bay.

Les 49ers ont une attaque très lourde et les Chiefs ont accordé le septième plus grand nombre de verges au sol par match cette saison. Cela pourrait conduire à une autre concentration extrême sur la course – même si Tevin Coleman a été limité à l’entraînement toute la semaine.

Si Garoppolo doit lancer pour suivre l’offensive des Chiefs, il y a de fortes chances qu’il couvre l’écart.

Ben Simmons points + rebonds + passes décisives contre les Celtics (-120)

OU

La plus longue réception de Tyreek Hill (-120)

Ben Simmons a prospéré dans le centre de neuf matchs que Joel Embiid a raté en raison d’une blessure, avec une moyenne de 21,6 points, 9,3 rebonds et 7,9 passes décisives par match.

Embiid est revenu mercredi et Simmons n’a pas approché ces moyennes, mais ses 27 minutes étaient les moins longues qu’il ait jouées depuis le 7 décembre, ce qui doit être pris avec un grain de sel.

Ce qui est plus important: au cours des 36 premiers matchs de la saison, Simmons a marqué en moyenne 14,9 points, 7,5 rebonds et 8,6 passes décisives par match.

Le receveur des Chiefs Tyreek Hill a disputé six matchs cette saison avec une réception d’au moins 39 verges.

La défensive contre les 49ers, qui n’a permis que 169,2 verges au sol par match cette saison, était la meilleure de la ligue, mais elle a renoncé à de longues réceptions dans les deux matchs éliminatoires: le receveur des Vikings Stefon Diggs avait une réception de 41 verges et le receveur des Packers Davante Adams avait un pour 65 mètres.

LeBron James + Anthony Davis points contre Kings -3,5 (-120)

OU

Deebo Samuel reçoit des yards +3,5 (-120)

Le match à l’extérieur des Lakers de Los Angeles contre les Kings de Sacramento devrait être le deuxième pour Los Angeles depuis le décès tragique de Kobe Bryant. Un hommage émotionnel dédié aux combats des saisons des équipes au début des années 2000 ne serait pas surprenant. Les émotions seront fortes.

Avec cela, le jeu lui-même est imprévisible.

James marque en moyenne 25,3 points par match et Davis 26,5 cette saison.

Le receveur des Niners, Deebo Samuel, a connu une solide campagne de recrue et a inscrit au moins 40 verges au total en 11 des 17 matchs. Il a cinq matchs avec plus de 75 verges.

Sa sortie sera probablement dictée par le plan de jeu des Niners. S’il s’agit d’un autre jeu lourd, Samuel pourrait ne pas voir les cibles pour couvrir l’écart.

