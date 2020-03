Les Patriots ont besoin d’un nouveau QB pour remplacer Tom Brady. Voici leurs options

Tom Brady ne sera plus Patriote. Pour la première fois depuis que Brady a officiellement pris les rênes de Drew Bledsoe en 2002, la Nouvelle-Angleterre a un dilemme de quart à résoudre.

Le départ de Brady jette un brouillard d’incertitude sur l’avenir des Patriots. Cela réduit la salle QB actuelle de l’équipe à un joueur avec quatre passes en carrière dans la NFL à son nom (Jarrett Stidham) et à un autre qui a été rejeté par les Browns et les Jaguars nécessiteux au cours des trois dernières années (Cody Kessler).

La Nouvelle-Angleterre pourrait lancer les dés avec un coup de poing un-deux Stidham / Kessler et espérer que l’influence de l’entraîneur-chef Bill Belichick et du coordinateur offensif Josh McDaniels fera de nouveau des miracles. Il semble beaucoup plus probable, cependant, que les Pats sont sur le marché pour au moins un nouveau quart-arrière ce printemps.

Parlons-en davantage. Il existe trois catégories à partir desquelles le starter de la Nouvelle-Angleterre en 2020 pourrait arriver. Nous allons commencer par les deux gars qui sont déjà là.

Les options internes

La Nouvelle-Angleterre compte actuellement deux quarts sous contrat. Stidham était un choix de quatrième ronde lors du repêchage de la NFL 2019. Kessler a été signé en tant qu’agent libre après avoir rebondi des Browns aux Jaguars en passant par les Eagles de 2016 à 2019.

Sans surprise, Stidham a le plus grand avantage des deux – même si personne ne sait vraiment quel est son plafond. L’ancien Baylor et Auburn QB ont pris du recul entre sa deuxième saison et les saisons juniors, atténuant suffisamment son éclat pour que les Pats le ramassent le jour 3. Bien qu’il ait obtenu des notes élevées pour son solide jeu de pré-saison, les brefs aperçus que nous avons vus de lui au cours de la saison régulière, il l’a décrit comme un débutant débordé. Il a lancé quatre passes pour 14 yards et un pick-six.

L’élever à un rôle de départ serait tout un swing. Stidham était très bon dans le jeu hors concours, complétant plus de 67 pour cent de ses passes, en moyenne plus de huit mètres par tentative, et compilant une note de passeur de 102,3. Ces performances se sont heurtées à des défenses de sauvegarde chargées de joueurs à destination des équipes d’entraînement et de la XFL. Il est toujours une marchandise inconnue, même s’il a fait de jolis lancers dans le passé.

Kessler est un quart-arrière remplaçable qui était, à un moment donné, l’endroit le plus brillant sur une liste de 1-15 Browns. C’est un passeur de faible puissance dont la plus grande force est sa capacité à limiter les chiffres d’affaires. Son taux d’interception en carrière de 1,4% est à peu près à la hauteur de ce que Brady a apporté aux Patriots au cours des trois dernières saisons.

C’est à peu près tout pour Kessler. Entourez-le de bonnes cibles et il pourrait vous surprendre – mais comme le départ de Brady et les difficultés de 2019 l’ont montré, les Pats n’en ont pas beaucoup.

Les vétérans disponibles

La bonne nouvelle pour les Patriots est qu’il y a une riche veine de talent vétéran QB qui attend d’être exploité cet intersaison. La mauvaise nouvelle est que l’équipe a peut-être raté la chance de sauter sur certains agents libres qui ont conclu des accords pendant la période de falsification légale de la ligue.

Marcus Mariota est hors marché après avoir signé avec les Raiders. Ryan Tannehill est revenu aux Titans avec un contrat de 121 millions de dollars. Case Keenum n’était probablement pas au sommet de la liste de souhaits de la Nouvelle-Angleterre, mais il a juste pris 18 millions de dollars sur trois ans pour retrouver Kevin Stefanski à Cleveland. Teddy Bridgewater semble destiné à la Caroline. Drew Brees et Dak Prescott ne quittaient jamais la Nouvelle-Orléans et Dallas, respectivement. Philip Rivers, si les tendances se maintiennent, sera un Colt.

Attendre n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour les Pats, cependant. Il existe plusieurs options de départ viables dont le prix diminuera à mesure que l’intersaison se poursuivra. L’argent économisé pourrait servir à renforcer les autres faiblesses de l’équipe, ce qui comprend la mise à jour de la liste des cibles pour quiconque lance des passes en Nouvelle-Angleterre la saison prochaine.

Quels sont les quarts-arrières qui conviennent? Par coïncidence, la nouvelle du départ de Brady a fait place à la déclaration des Panthers selon laquelle ils autoriseraient Cam Newton à rechercher un métier environ deux heures plus tard. Que ce soit en raison du calendrier ou simplement de la forme générale, ces deux parties seront liées ensemble tout au long de ce processus.

Le nom d’Andy Dalton est également apparu dans les rumeurs commerciales. Il ne coûterait probablement pas cher à acquérir après avoir perdu son premier emploi avec les Bengals, mais son plafond de 17 millions de dollars serait difficile pour la Nouvelle-Angleterre. Si Dalton renégocie ou est libéré, Belichick pourrait espérer que son Andy Dalton-ness inhérent était plus fonction du dysfonctionnement des Bengals que de tout défaut fatal de quart-arrière.

Jameis Winston est en fait l’opposé du dépassement précis et opposé au risque que recherchent les Pats. Pourtant, si Brady se rend à Tampa, Winston serait un homme sans pays.

Nick Foles et Joe Flacco seraient tous deux disponibles via le commerce, mais l’idée que Belichick serait intéressé à payer trop cher est farfelue. Josh Rosen, coincé dans des situations désespérées en Arizona et à Miami pour lancer sa carrière dans la NFL, pourrait également être une pièce de développement intéressante.

Les candidats au repêchage de la NFL 2020

Belichick a prouvé qu’il avait l’œil pour développer de jeunes quarts. Depuis 2005, il a repêché ou signé en tant que joueur autonome non repêché quatre QB différents qui sont devenus des débutants de saison dans la NFL: Matt Cassel, Brian Hoyer, Jimmy Garoppolo et Jacoby Brissett. Il y a également eu des ratés dans cette récolte – ni Ryan Mallett ni Kevin O’Connell n’ont été à la hauteur de leur facturation au troisième tour – mais le taux de réussite des Patriots pour trouver des passants partants a été impressionnant.

Les Patriots ne font aucune sélection avant le 23e choix du premier tour. Bien que ce point de départ soit inférieur à la plupart des années, cela ne les rapprochera pas de la croûte supérieure des talents de quart-arrière dans le repêchage de cette année. Les Bengals, les dauphins, les chargeurs, les jaguars et les boucaniers sont tous sur le marché pour l’aide QB, et ce ne sont que les équipes qui devraient choisir dans le top 15.

Cela signifie que la Nouvelle-Angleterre est probablement à la recherche d’un casting de talents du deuxième niveau “imparfait, mais intrigant”. Si l’équipe décide de prendre un quart-arrière de premier tour pour la première fois depuis que Drew Bledsoe a été le premier choix au classement général de 1993, cela pourrait signifier quelqu’un comme Jordan Love de l’Utah State ou Jacob Eason de Washington.

Bien que l’expert du repêchage de SB Nation, Dan Kadar, considère les deux comme des talents de deuxième ronde, la Nouvelle-Angleterre devra peut-être agir tôt pour en saisir un, en particulier après avoir confié leur choix de deuxième ronde aux Falcons pour Mohamed Sanu. Les Patriots pourraient également utiliser leur cache de choix compensatoires pour monter le Jour 2 pour cibler quelqu’un comme Jake Fromm de Géorgie ou Jalen Hurts, la star de l’Oklahoma.

Étant donné que le processus de pré-ébauche de cette année reposera sur des heures et des heures de panne de film d’université plutôt que sur des séances d’entraînement en personne, il est difficile de dire exactement quelle forme prendra l’ébauche des QB de cette année. Les chances semblent bonnes, cependant, les Patriots investiraient au moins une sélection dans un quart-arrière.

Les Patriots pénètrent dans des eaux inconnues après la sortie de Brady. Le vainqueur à six reprises du Super Bowl n’avait raté que 19 départs au cours des 18 dernières années, et la régularité qu’il a apportée derrière le centre a aidé Belichick à bâtir une dynastie.

Cette époque est révolue et la première étape vers la construction de l’avenir de la Nouvelle-Angleterre est de trouver son successeur. Cela pourrait signifier quelqu’un qui est déjà sur la liste. Cela pourrait signifier un passant vétéran qui est tombé en disgrâce ailleurs. Ce pourrait être une recrue qui a attiré l’attention de l’équipe.

Tout ce que nous savons maintenant, c’est que ce ne sera pas Brady.