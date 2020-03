Les pélicans annoncent une politique de billets pour les matchs reportés et annulés

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont annoncé lundi que les billets pour les matchs touchés par l’arrêt de la NBA seront honorés ou remboursés selon que le match est reporté ou annulé.

Dans un communiqué de presse, les Pélicans ont déclaré:

Les billets déjà achetés pour un match reporté seront honorés lorsque le match sera reporté.

Si les jeux ne sont pas joués ou joués dans une arène vide, les fans qui ont acheté via les Pelicans, SeatGeek ou le Smoothie King Center Box Office auront la possibilité de recevoir un crédit pour un futur jeu de Pelicans ou d’être remboursés.

Les matchs de la NBA ont été suspendus mercredi soir après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus. Depuis, deux autres joueurs de la NBA se sont révélés positifs.

Le commissaire Adam Silver a annoncé un report d’au moins 30 jours et il semble certain que le retour sera encore retardé. Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué que les propriétaires et les cadres se préparent à une pause de trois mois dans le meilleur des cas.

