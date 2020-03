Les Pélicans continuent de s’accrocher au rêve des séries éliminatoires après avoir remporté les Juancho T-Wolves

Victoire pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans le dimanche de la NBA. La franchise de Louisiane a été imposée à Minnesota Timberwolves par 120-107, et il est permis de continuer à rêver avec la qualification pour les séries éliminatoires (toujours loin de la huitième position, 11e et 4,5 matchs de Memphis Grizzlies).

Le meilleur joueur du match a été Jrue Holiday. L’escorte des Pélicans a donné une classe complète de basket-ball et a ajouté un total de 37 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Zion Williamson a été une deuxième épée avec 23 points et 7 rebonds. Chez les Timberwolves, la figure la plus en vue a été celle de D’Angelo Russell, qui a marqué 19 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Juancho Hernangómez a été moins participatif que ce qu’il a fait depuis son arrivée à Minny (3 points et 8 rebonds).

Lorsque vous quittez @Zionwilliamson tout seul, ces choses ont tendance à se produire pic.twitter.com/iPzVVXcXWf

– Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 8 mars 2020

