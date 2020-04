Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans choisissent Devin Vassell de la FSU

Dans le dernier projet de simulation de Sports Illustrated, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont recruté une jeune aile qui semble prometteuse en tant que joueur 3-D chez les pros.

Jeremy Woo de SI a projeté que les Pélicans repêchaient l’aile de l’État de Floride Devin Vassell avec le choix no 12 au repêchage de la NBA.

Vassell, répertorié à 6 pieds 6 pouces avec une envergure de 6 pieds 10 pouces, était un défenseur clé pour les Séminoles et un joueur avec une capacité de capture et de tir, renversant plus de 41% de ses 3 pendant ses deux saisons. à FSU.

Woo a écrit:

Le mélange de taille et de longueur de Vassell sur l’aile, l’impact défensif tangible et la capacité de tir créent un sol assez substantiel, tandis que le fait qu’il soit un jeune étudiant en deuxième année avec une certaine marge de croissance offensive donne une certaine crédibilité à la hausse.

Vassell a récolté en moyenne 12,7 points et 5,1 rebonds par match cette saison. Il a tiré 49% sur environ 10 buts sur le terrain par match et 41,5% au-delà de l’arc.

Il a en moyenne 1,4 interceptions et 1,0 bloc par match.

Même si Vassell n’est pas un démarreur, écrit Woo, il se projette pour être un acteur important.

Il a quelques limitations athlétiques qui pourraient limiter son avantage en tant que marqueur, mais le simple fait d’être un joueur de spot cohérent peut faire beaucoup. En théorie, c’est le type de joueur qui peut ajouter de la valeur n’importe où, même s’il ne se transforme pas en une option de calibre de départ.

Avec leurs trois choix de deuxième ronde, les Pélicans ont pris le meneur du Kansas Devon Dotson, l’aile de l’État du Mississippi Robert Woodard et le tireur de Syracuse Elijah Hughes.

Dotson a aidé le Kansas à se hisser au premier rang du sondage d’AP en obtenant une moyenne de 18,1 points, 4,1 rebonds et 4,0 passes décisives par match tout en tirant un cheveu au-dessus de 54% à partir d’une plage de 2 points.

Woodard a récolté en moyenne 11,4 points et 6,5 rebonds tout en ajoutant 1,1 interception et 1,0 bloc par match. Il a tiré 4,29% au-delà de l’arc.

Hughes, qui a commencé sa carrière en Caroline de l’Est avant son transfert à Syracuse, a récolté en moyenne 19,0 points, 4,9 rebonds et 3,4 passes décisives par match.

