Les pélicans de la Nouvelle-Orléans jouent à un rythme historiquement rapide

Le bon personnel est nécessaire pour jouer à un rythme rapide en NBA. Pour qu’une équipe joue avec un rythme élevé, elle doit être dotée de gardes rapides, d’ailes athlétiques et d’un bon rebond d’équipe.

Une équipe remplie de jeunes, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont l’une des rares escouades conçues pour fonctionner.

Lonzo Ball peut remonter le sol en un instant, tout comme Zion Williamson, l’un des joueurs les plus sportifs de la ligue au cours des cinq dernières années. Les Pélicans se classent huitièmes en rebonds défensifs par match (35,8), et avec eux prenant possession de la vitre, ils peuvent sortir de la pause plus facilement et plus rapidement.

Selon Michael Pina de SB Nation, les Pélicans ont une moyenne de 15,62 secondes par possession offensive cette saison après un panier réussi. Selon Pina, ce nombre fait de la Nouvelle-Orléans l’équipe la plus rapide depuis au moins 20 ans pour la catégorie statistique.

Les Pélicans occupent le deuxième rang de la ligue pour le rythme, juste derrière les Milwaukee Bucks. La capacité des pélicans à jouer rapidement est dirigée par Ball, et Williamson est l’un des principaux bénéficiaires de la présence au sol de Ball.

Le ballon est l’un des meilleurs passeurs de la ligue, et il est particulièrement habile pour effectuer des passes de sortie et des passes d’avance. La vidéo ci-dessous est de Christian Clark de NOLA.com, et elle montre comment Ball obtient la bonne quantité de loft, de vitesse et de précision sur ses passes en demi-course.

Le fait d’être un bon gardien de rebond ne fait qu’aider. S’il saisit le rebond, il peut simplement commencer la pause lui-même. La balle a une moyenne de 6,2 rebonds par match, se classant cinquième sur les Pélicans. Il se classe 11e parmi les gardes pour les rebonds par match, selon les statistiques de NBA.com.

Avec 18 matchs à disputer en saison régulière, les Pélicans porteront leur attaque à grande vitesse à Sacramento mercredi soir et affronteront les Kings à 22h30. EST.

