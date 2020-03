Les pélicans de la Nouvelle-Orléans n’ont pas encore été testés pour le COVID-19

Alors que le nombre d’équipes NBA qui ont été testées pour le COVID-19 augmente, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans restent parmi les équipes qui ne l’ont pas fait.

Tel que rapporté par Andrew Lopez d’ESPN, aucun des compagnons de voyage des Pélicans n’a montré de symptômes du virus. Avec des tests difficiles à trouver pour de nombreux civils réguliers, les pélicans ont choisi d’attendre pour enregistrer les tests pour les victimes dans le besoin en premier.

Ce rapport est conforme à ce que JJ Redick a déclaré lors de son dernier épisode de podcast dans lequel il a déclaré que l’équipe n’avait pas été testée.

L’équipe Pelican s’est probablement épargnée d’avoir besoin d’être testée et probablement mise en quarantaine en ne se présentant pas au tribunal la semaine dernière. Après que la ligue a annoncé son intention de suspendre la ligue après les matchs de mercredi dernier, la Nouvelle-Orléans a été exclue de l’arbitre Courtney Kirkland face à Rudy Gobert et a refusé de prendre la parole.

Finalement, le match a été annulé et les Pélicans sont rentrés à la Nouvelle-Orléans. Kirkland aurait plus tard un test négatif pour le coronavirus, mais c’était une situation où tout le monde le jouait en toute sécurité et à juste titre.

