Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourraient-ils conclure un accord pour Bradley Beal?

Aucune équipe de la NBA n’est mieux placée pour l’avenir grâce aux joueurs et aux ressources de repêchage que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Bien que la rémission d’Anthony Davis ait été un coup de poing pour la franchise, les joueurs de retour ont eu des impacts immédiats cette saison et le capital-draft est énorme.

À l’heure actuelle, les Pélicans ont au moins deux choix de première ronde au cours de quatre des cinq prochaines années. Parallèlement à cela, la Nouvelle-Orléans a également une pénurie de jeunes joueurs de divers degrés d’expérience et de talent. Compte tenu de tout cela, l’équipe pense être dans la conversation à tout moment dans un avenir proche lorsqu’une superstar sera disponible sur le marché du commerce.

Bradley Beal, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs deux gardes de la ligue, est l’un des noms les plus susceptibles de se présenter hors saison. Cependant, dans le cadre d’une partie de Washington qui devrait être une reconstruction pluriannuelle, le nom de Beal apparaîtra certainement dans les rumeurs commerciales malgré sa récente prolongation de contrat.

Dan Favale de Bleacher Report a récemment pris le temps d’examiner les transactions potentielles de Beal et a inclus un accord massif avec la Nouvelle-Orléans:

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans reçoivent: Bradley Beal

Les assistants de Washington reçoivent: Nickeil Alexander-Walker; Lonzo Ball; Jaxson Hayes; Choix de première ronde de la Nouvelle-Orléans en 2020 (30 jours après la signature de son contrat) *; Choix de première ronde de L.A.Lakers 2021 (protégé pour les numéros 8 à 30; non protégé en 2022); Choix de deuxième tour de Cleveland en 2021; Choix de deuxième ronde de Washington en 2021 (via la Nouvelle-Orléans); Choix de première ronde de la Nouvelle-Orléans en 2022 (non protégé)

Le prix demandé pour Beal est raide, mais les pélicans eux-mêmes ont vu le taux actuel d’un joueur de superstar dans la ligue. Alors que Beal ne commandera pas un package de type Davis, à 26 ans, Beal est au milieu de son apogée et sera un membre contributeur de l’équipe à l’avenir.

Cependant, inclure Lonzo Ball dans le package avec plusieurs autres jeunes joueurs et trois choix de première ronde semble un peu trop. L’argument pour échanger Ball, cependant, serait qu’il serait presque impossible d’inclure lui, Beal et Jrue Holiday dans une formation de départ à moins que l’équipe ne démarre également Brandon Ingram et Zion Williamson.

Bien qu’il s’agisse d’une gamme qui pourrait fonctionner, elle est extrêmement petite et pourrait être assez facilement exposée par de plus grandes équipes. Déplacer l’un de ces partants sur le banc en faveur d’un autre grand homme, cependant, h serait également une décision difficile en soi.

Mais c’est un scénario hypothétique qui semble très loin dans l’avenir même s’il se concrétise. Pour l’instant, les Pélicans se concentreront sur le redémarrage plein d’espoir de la saison 2019-2020 et leur poussée en séries éliminatoires.

