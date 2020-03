Les pélicans disent aux joueurs de rester à la maison, de tester le virus s’ils montrent des signes

Mercredi, après l’un des jours les plus surréalistes et les plus étranges de l’histoire de la NBA, les Pélicans ont entamé la prochaine étape de la lutte de la ligue contre la propagation du coronavirus. L’équipe a été projetée de front dans les circonstances les plus étranges mercredi soir au cours desquelles la ligue a annoncé la suspension de la saison à la fin des matchs de cette nuit. La nouvelle est arrivée une heure avant le match prévu entre les Pélicans et les Rois et, après une certaine confusion et résistance, le match a finalement été annulé.

Christian Clark de NOLA.com a détaillé la nuit qui a suivi pour les pélicans. Après la fin du match, l’équipe de la Nouvelle-Orléans a quitté l’arène, est montée à bord d’un bus, a pris un repas ensemble, puis a pris un vol avant d’atterrir à la Nouvelle-Orléans vers 5 heures du matin ce matin.

L’équipe, quant à elle, a soutenu la décision de la ligue avec une déclaration publiée jeudi.

Les New Orleans Pelicans ont publié la déclaration suivante concernant la décision de la NBA de suspendre la saison:

Hier soir, la NBA a reporté notre match contre les Kings de Sacramento par prudence pour la santé et la sécurité des fans, des joueurs, des entraîneurs et du personnel. Nous soutenons pleinement la décision de la NBA de suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre. La santé et le bien-être des fans, des joueurs, des entraîneurs et du personnel seront toujours la priorité absolue de notre organisation.

En plus de la communication constante que nous entretenons avec la NBA, les experts médicaux de notre équipe sont pleinement engagés dans des conversations avec les autorités sanitaires locales, étatiques et fédérales pour nous assurer que nous prenons les mesures nécessaires concernant COVID-19.

Sous la direction de nos experts médicaux, tous les employés de l’équipe sont informés des mesures appropriées à prendre s’ils se sentent malades et présentent des symptômes, ce qui comprend la recherche immédiate de soins médicaux.

Alors que nous continuons à collecter des informations et à suivre de près l’évolution de la situation, nous fournirons des mises à jour à nos fans, détenteurs de tickets et partenaires de l’équipe dès qu’ils seront disponibles.

Nous adressons nos pensées et nos prières à toutes les personnes touchées par la pandémie de santé publique et remercions notre famille Pelicans pour sa patience, son soutien et sa compréhension.

En interne, l’équipe demande aux joueurs de rester prudents et isolés pour les prochains jours.

De la pièce de Clark:

Les pélicans disent aux joueurs qu’ils ne devraient pas subir de test à moins qu’ils ne présentent des symptômes tels que fièvre, toux ou essoufflement et peuvent apparaître entre deux et 14 jours après l’exposition. Ils ont également encouragé les joueurs à rester à la maison autant que possible.

Les pélicans n’ont publié aucune information sur si les joueurs ont été testés pour le coronavirus. Jusqu’à présent, les seuls joueurs de la ligue à être positifs sont Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

