Les pélicans font pression pour une huitième graine dans une conférence de l’Ouest affaiblie

Il y a trois semaines, l’idée d’un atterrissage de LaMelo Ball avec les Pélicans semblait être une possibilité distincte, l’équipe embourbée en 13 matchs perdant une séquence. Avance rapide jusqu’au début de 2020 et les perspectives pour la Nouvelle-Orléans semblent radicalement différentes.

Quatre victoires consécutives, toutes contre des équipes éliminatoires, et cinq victoires lors des six dernières sorties ont permis aux Pélicans de retrouver la huitième tête de série dans la Conférence Ouest. Le fait qu’ils puissent même être considérés en lice découle du fait que le bas de la course aux séries éliminatoires dans l’Ouest a été putride cette saison.

Après les résultats de jeudi soir, les Spurs de San Antonio détiennent la huitième tête de série avec une fiche de 14-19. Ils ont récemment emménagé à cet endroit après les récentes pertes des Portland Trail Blazers. Associés à la forme gagnante des Pélicans des dernières semaines, ils ne sont plus qu’à 3,5 matchs de la huitième tête de série.

Les pélicans auront également la possibilité de progresser dans les prochaines semaines. Alors que les Lakers présentent un test décourageant pour la Nouvelle-Orléans vendredi, les Pélicans se rendront à Sacramento une nuit plus tard pour affronter l’équipe directement au-dessus d’eux au classement. Un match à domicile contre l’Utah offre une autre chance de gagner du terrain contre une équipe éliminatoire après le concours des Kings.

Mais c’est le tronçon après cela où les pélicans pourraient vraiment faire des dégâts. Commençant par un match à domicile contre Chicago, la Nouvelle-Orléans aura trois matchs en quatre matchs contre des équipes non éliminatoires dans la Conférence de l’Est. La seule équipe éliminatoire que l’équipe joue lors de ce road trip sera Boston.

Le retour de Zion Williamson se profile également dans un avenir proche. La recrue a eu son premier entraînement de la saison et devrait revenir probablement ce mois-ci. Il apportera certainement un coup de pouce à l’équipe, en particulier si c’est une équipe qui tient toujours plus sa forme gagnante que celle qui a perdu des matchs à deux chiffres d’affilée.

Pour l’instant, les cartes se mettent en place pour que les Pélicans puissent reconstituer une course et reprendre la course aux séries éliminatoires. C’est maintenant à la Nouvelle-Orléans de profiter de l’occasion.

.