Les pélicans ont refusé de prendre la parole en raison du contact de l’arbitre avec Rudy Gobert

Après que la NBA a annoncé que la saison de la ligue serait suspendue indéfiniment, les Pélicans et les Rois devaient être le dernier match avant cette suspension, le match devant se dérouler à Sacramento mercredi soir.

Alors que peu se demandaient pourquoi les matchs en cours n’étaient pas arrêtés, presque tout le monde se demandait pourquoi le match Pelicans-Kings se déroulait toujours avec près d’une heure entre l’annonce de la ligue et l’heure de début prévue à 10h30 heure de l’Est.

Cependant, des circonstances atténuantes ont conduit à un scénario très différent. L’arbitre Courtney Kirkland a récemment arbitré un match avec l’Utah Jazz dans lequel Rudy Gobert a joué. Au fur et à mesure que son contact avec Gobert devenait plus public, les Pélicans devinrent plus prudents de prendre la cour.

Sur Sportscenter, l’écrivain ESPN Andrew Lopez a expliqué comment la situation s’est déroulée à la Nouvelle-Orléans.

«J’étais près des responsables de la NBA et des Pélicans à ce moment-là, le communiqué exact est sorti. Dès que cela s’est produit, l’indication immédiate des Pélicans et des Rois était que le jeu allait être joué. Ce n’est que plus tard que le problème avec l’arbitre est apparu que les gens ont commencé à comprendre “Hé, peut-être que nous ne devrions pas jouer à ce jeu.” Les Pélicans ont commencé à comprendre “Nous ne voulons pas vraiment continuer le tribunal. “Ce n’était pas jusque-là. Jusque-là, le plan était pour eux de jouer à ce jeu. »

Le match serait finalement annulé, mais pas avant un moment déroutant impliquant Lonzo Ball prenant le terrain avant d’être inauguré par son coéquipier Brandon Ingram.

Après le match, Sam Amick de l’Athletic a rendu compte des réflexions d’une source de Pelican sur le match dans la nuit.

En fin de compte, le bon appel a été fait pour ne pas jouer le jeu et, au lieu de cela, renvoyer les joueurs à la maison et éviter d’autres problèmes.

