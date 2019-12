Les pélicans pourraient rendre Lonzo Ball disponible à la date limite du commerce

La date limite du commerce NBA est à moins de deux mois et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourraient chercher à remanier leur alignement après un début de saison 7-22 décevant. Bien sûr, un échange pourrait être un peu hâtif étant donné qu'il reste à voir comment Zion Williamson s'intègre aux pièces de la liste, mais c'est tout à fait possible.

Si les Pélicans décident de faire quelques gros mouvements à la date limite des échanges, Brian Windhorst d'ESPN a déclaré qu'il avait l'impression que la Nouvelle-Orléans échangerait Ball si la bonne offre se présentait.

"Je pense qu'il serait disponible", a déclaré Windhorst lors du dernier podcast du Hoop Collective.

Ce rapport de Windhorst fait suite à celui de Marc Stein du New York Times mardi, qui disait que les pélicans considèrent Brandon Ingram et Williamson comme les seules pièces intouchables de la liste. De plus, ils ne cherchent pas actuellement à déplacer JJ Redick, même si son contrat à court terme pourrait leur permettre de faire un choix de première ronde.

Cela ne veut pas dire que les pélicans sont pressés de quitter Ball ou Jrue Holiday – pour qui l'équipe aurait également écouté des offres – mais cela suggère que la Nouvelle-Orléans est consacrée à la construction autour d'Ingram et de Williamson, et à quiconque ne le fait pas. s'adapter avec eux est remplaçable. Jusqu'à présent, Ball et Holiday n'ont rien fait pour suggérer qu'ils sont irremplaçables – du moins pas cette saison.

Espérons que Williamson apportera le meilleur de Ball and Holiday à son retour. Sinon, la position du meneur pourrait être radicalement différente pour les Pélicans dès cette saison.

