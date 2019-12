Les pélicans prévoient d'accorder à Brandon Ingram un contrat énorme pendant l'intersaison

En une année sans nombreux points positifs à la Nouvelle-Orléans, Brandon Ingram a été la lumière la plus brillante. Après plusieurs saisons criblées de blessures à Los Angeles, Ingram a prospéré dans son nouveau rôle dans une nouvelle équipe. La performance n'aurait guère pu arriver à un meilleur moment car l'attaquant est prévu pour une agence libre restreinte cet été.

Bien que l'on puisse difficilement reprocher aux Pélicans de ne pas avoir offert une prolongation à Ingram cet été compte tenu de ses blessures dans le passé, il est maintenant fixé pour un gros jour de paie cet été à cause de son jeu. Sur le podcast Hoop Collective de Brian Windhorst publié vendredi, l'analyste ESPN a noté des rumeurs qui ont commencé à circuler suggérant que la Nouvelle-Orléans a l'intention de s'accrocher à Ingram.

Brian Windhorst: Je veux dire, Brandon Ingram n'a été que «marquer sur de mauvaises équipes» pour toute sa carrière. »

Tim McMahon: Il marque beaucoup sur une mauvaise équipe maintenant.

Windhorst: Eh bien, le mot est que les pélicans vont donner à Brandon Ingram un énorme contrat pendant l'intersaison.

Cette saison, Ingram affiche une moyenne de 25,3 points, 7,1 rebonds et 3,7 passes décisives tout en tirant à 48,9% depuis le terrain, 39,6% depuis au-delà de l'arc et 84,2% depuis la ligne des lancers francs. Dans l'ensemble, c'est une meilleure saison en carrière malgré le fait qu'il ait joué un nombre de minutes par match presque identique à ses deux saisons précédentes.

En plus d'être en bonne santé, Ingram possède également le ballon plus que la saison précédente, affichant un taux d'utilisation de 29,4%. Avant cette saison, son taux d'utilisation le plus élevé était de 23,2% la saison dernière avec les Lakers.

Si Ingram continue de jouer à ce niveau, flirtant avec une saison 50/40/90 avec une moyenne de plus de 25 points par match, il pourrait très bien se mériter une prolongation de contrat maximale, ce qui était probablement considéré comme un long retard pour l'ancien produit Duke.