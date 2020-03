Les Pélicans vont tout miser cet été sur Brandon Ingram

Brandon Ingram a été, jusqu’à la suspension de la NBA indéfiniment en raison du coronavirus, l’un des joueurs qui a le plus surpris cette saison. Votre transfert vers Pélicans de la Nouvelle-Orléans En échange d’Anthony Davis, il a donné au joueur la possibilité de pétrir plus de balles pendant les matchs qu’il n’en avait dans les Lakers de Los Angeles avec LeBron James.

Le résultat de cela a été une augmentation plus que considérable des statistiques individuelles d’Ingram d’une saison à l’autre: il est passé d’une moyenne de 18,3 points, 5,1 rebonds et 3,0 passes décisives par match avec les Lakers, à 24,3 points, 6,3 rebonds et 4,7 passes décisives. avec les pélicans.

Sur #PelicansPlayback Brandon Ingram a 20 points sur ses 9 premiers tirs. C’est beaucoup? Cela semble beaucoup … Pouvez-vous dire MIP?! @dg_riff ici

– Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 22 mars 2020

C’est pourquoi, selon Chris Fedor, journaliste à cleveland.com, la franchise de Louisiane ne laissera pas le joueur de 22 ans partir cet été. Ingram deviendra un agent libre restreint en juillet, ce qui signifie qu’il peut recevoir des offres de n’importe quelle équipe de la NBA, mais qu’elles peuvent être égalées par la Nouvelle-Orléans, et il doit donc conserver son équipe actuelle.

En fait, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Brandon Ingram signerait un contrat maximum chez Free Agency. Son niveau éprouvé cette saison est plus que suffisant pour justifier un accord possible pour autant d’argent que possible.

Une reconstruction à New Orleans Pelicans dirigée par Ingram lui-même et un Zion Williamson qui, dans ses premiers matchs de la NBA, a montré tout le potentiel qu’il pouvait réaliser, permettrait à la franchise dirigée par Alvin Gentry de rêver d’atteindre l’anneau des champions quelque année.

