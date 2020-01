Les performances de Kyrie Irving contre Detroit Pistons en chiffres

Kyrie Irving a lui-même réussi la performance dans la victoire de Brooklyn 121-111 contre les Pistons à Detroit.

Le meneur des Nets est venu cinq points avant de égaler son record de 50 points, qu’il a établi lors de la soirée d’ouverture contre les Timberwolves du Minnesota. Mais il y a quelques autres chiffres qui illustrent à quel point la nuit d’Irving a été bonne:

Irving n’a enregistré qu’un seul chiffre d’affaires dans la victoire. Ses 50 points contre les Timberwolves sont le plus grand nombre de points marqués en un seul match par un filet avec un ou plusieurs revirements. Ses 45 points contre les Pistons sont la deuxième plus haute note.

Personne dans la NBA n’a marqué plus contre les Pistons qu’Irving en 2019-20.

Les 29 points de la deuxième mi-temps d’Irving sont les plus marqués par un joueur des Nets en 2019-2020. Irving avait auparavant établi la marque à 25, dans le même match, il a marqué 50 contre le Minnesota.

Irving a marqué plus de 30 points en six matchs cette saison. C’est le deuxième record par un filet en 2019-20 (Spencer Dinwiddie mène l’équipe avec sept.)

Il s’agit du premier match de 30 points d’Irving en 2020, et son premier depuis sa mise à pied de 26 matchs.

Samedi a marqué la troisième fois qu’Irving a réussi 30 tirs en un match cette année. C’est aussi la première fois qu’il le fait depuis son retour de l’épaule droite.

Irving a tiré 50% du sol. C’est la sixième fois qu’il le fait en 2019-2020.

Irving a réussi un parfait 10 pour 10 sur la ligne des lancers francs. C’est la quatrième fois qu’il fait des tentatives de lancer franc à deux chiffres avec les Nets, et la deuxième fois qu’il est parfait sur la bande de charité en gagnant au moins 10 voyages.

Il a enregistré un +13 plus-moins. C’est la cinquième fois qu’il a un plus-moins de +10 ou mieux cette année.

Enfin, Irving a inscrit son huitième match avec sept passes décisives ou plus de la saison.

.