Les Pistons volent les soleils de Jordan McRae

Il y a quelques jours, il a été signalé que Jordan McRae, coupé par les Denver Nuggets, allait atterrir dans les Phoenix Suns. L’équipe de l’Arizona allait le réclamer des dérogations, mais le Detroit Pistons Ils sont apparus par surprise et le joueur a été emmené.

Les Pistons ont également déclaré que l’escorte, qui avait connu un excellent début de saison avec les Wizards de Washington et ayant un record pire que Phoenix, avait la priorité de prendre le joueur afin qu’il finisse par atterrir à Motown.

McRae, 28 ans, a enregistré des étapes NBA pour les Suns, Cavaliers, Wizards et les Nuggets. Dans ce 2019/20, nous voyons sa meilleure version, car elle affiche en moyenne 11,5 points, 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives par match en seulement 20 minutes de jeu. Ses 38,2% de triplés pourraient servir à gagner sa place à Détroit et à obtenir un meilleur contrat pour l’année prochaine.

Les Pistons de Détroit réclament des dérogations du G / F Jordan McRae, ont déclaré des sources à ESPN. J’ai accepté un rachat avec Denver. Phoenix espérait revendiquer McRae, mais le pire bilan de Détroit permet aux Pistons d’être plus haut sur la liste de dispense.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 mars 2020

