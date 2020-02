Les plus grandes questions pour Denver à la pause des étoiles

Les Denver Nuggets sont entrés dans la campagne 2019-20 NBA comme une sorte d’équipe de dormeurs dans la Conférence de l’Ouest.

Tout le monde savait qu’ils seraient bons, mais à cause de la présence des deux équipes de Los Angeles, ils étaient en quelque sorte rendus après coup.

Mais nous voici à la pause des étoiles, et les Nuggets sont plutôt bien assis à 38-17 et à la deuxième place dans l’Ouest.

Ce qui est drôle, c’est que Denver n’a même pas bien joué régulièrement tout au long de la saison.

Nikola Jokic a eu beaucoup de mal au début, Gary Harris a été épouvantable et Jamal Murray a été son haut et le bas typique, et pourtant, les Nuggets sont toujours l’une des meilleures équipes de la ligue.

Mais alors que Jokic a redressé le navire et que Denver est en excellente position, il y a de sérieuses questions dans le Mile High City au cours des derniers mois de la saison.

La première préoccupation est de savoir si les Nuggets ont ou non une troisième option légitime derrière Jokic et Murray.

Je ne suis même pas entièrement vendu sur Murray en tant que n ° 2 compte tenu de son incohérence et de son efficacité, mais à tout le moins, il obtient en moyenne 18,9 points par match et peut s’en aller à 40 à tout moment.

Mais après Murray? Denver n’a pas vraiment de personnes capables d’obtenir régulièrement des seaux.

Will Barton est le troisième meilleur buteur du club, et bien qu’il soit certainement un joueur à double sens très solide, je ne suis pas sûr que ce soit le gars que vous voulez représenter notre option n ° 3 avant une grande série éliminatoire.

Paul Millsap est toujours bon, mais il n’est même pas à distance proche du joueur qu’il était lors de ses journées avec les Hawks d’Atlanta et ne peut plus être invoqué pour de grandes soirées de score au quotidien.

J’ai déjà mentionné plus tôt à quel point Harris a été mauvais cette saison, puis vous commencez à entrer dans des acteurs tels que Jerami Grant et Monte Morris, qui sont vraiment bons pour ce qu’ils sont, mais ne sont pas des menaces de score de haut vol.

Michael Porter Jr. pourrait certainement finir par remplir ce rôle dans un an ou deux, mais il n’est tout simplement pas encore là.

Fondamentalement, les Nuggets ont beaucoup d’équilibre, ce qui est génial, mais contrairement à la plupart des autres meilleurs concurrents, ils n’ont pas de nombreux joueurs qui peuvent facilement marquer plus de 20 points au cours d’une nuit donnée.

Il s’agit essentiellement de Jokic et Murray, et vous ne savez vraiment jamais ce que vous allez obtenir de ce dernier.

Le problème est que je ne vois personne sur cette liste augmenter et répondre à ce besoin de Denver au cours des deux prochains mois. Encore une fois, je pense que Porter finira par être ce gars, mais pour l’instant, les Nuggets sont assez minces au sommet.

Un autre problème auquel sont confrontés les Nuggets est le tir à trois points.

Vous ne le penseriez pas, étant donné que Jokic et Millsap peuvent tous deux étendre le sol à l’avant et que Murray peut parfois l’éclairer, mais Denver se classe juste 16e en NBA en pourcentage à trois points et 23e en marques à trois points.

Dans une ligue où le tir de périmètre règne en maître, être incapable d’aller coup pour coup depuis au-delà de l’arc pourrait finir par vous condamner dans une longue série éliminatoire.

Je ne dis pas que les Nuggets n’ont pas de tireur, parce qu’ils en ont, mais les chiffres ne mentent pas. De toute évidence, Denver ne fait pas de triplets à un rythme très élevé, ni de manière efficace.

Ce n’est pas nouveau non plus pour les Nuggets, car ils ont fait face à des problèmes similaires l’année dernière lorsqu’ils se sont classés 19e en pourcentage de trois points et 18e en marques, et il est revenu les mordre dans leur défaite en deuxième ronde des séries éliminatoires contre les Portland Trail Blazers .

Afin de renverser un duo Kawhi Leonard-Paul George et / ou LeBron James-Anthony Davis, Denver va devoir effectuer des tirs périmétriques. Clair et simple. Les Nuggets ne peuvent pas s’attendre à affronter ces tandems et s’attendre à sortir vivants s’ils ne sont pas en train de convertir des arbres.

Parce que Denver n’a pas le talent d’élite des Clippers et des Lakers et n’a pas autant d’options que même l’Utah Jazz, les Nuggets devront compenser dans d’autres domaines. Ils devront trouver un buteur n ° 3, et ils devront systématiquement faire trois pointeurs comme égaliseur.

Bien sûr, Denver n’a pas vraiment de gars n ° 3, et il n’a pas été en mesure de faire tomber les trois avec une régularité quelconque.

Encore une fois, j’aime l’équilibre des Nuggets, et je pense que dans quelques années, lorsque Porter s’épanouira, espérons qu’ils peuvent être vraiment dangereux, mais en ce moment, en février 2020, il est difficile pour moi de qualifier ce club de sérieux compétiteur de championnat dans un Conférence de l’Ouest robuste qui est sûr d’exploiter toutes les faiblesses de Denver au moment des séries éliminatoires.