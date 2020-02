Les plus grandes questions pour l’Indiana à la pause des étoiles

Tout l’été, j’ai prévenu tout le monde de ne pas dormir sur les Indiana Pacers.

C’est une équipe qui aurait pu se diriger vers des séries éliminatoires profondes l’an dernier si Victor Oladipo n’avait pas subi de rupture d’un tendon de quadruple au milieu de la saison, et pendant l’intersaison, ils ont ajouté des pièces de grande envergure telles que Malcolm Brogdon, T.J. Warren et Jeremy Lamb à un groupe déjà talentueux.

Bien sûr, le succès des Pacers pour la campagne 2019-2020 a toujours reposé entièrement sur le statut d’Oladipo, qui a finalement fait son retour à la fin du mois dernier.

Jusqu’à présent, les résultats pour Oladipo ont été pour le moins médiocres, car il affiche une moyenne de 11,1 points, 2,9 passes décisives et deux rebonds en 25 minutes par match en sept matchs depuis son retour, tout en tirant à 32,9% du sol, 24,4. pour cent de la gamme de trois points et 80 pour cent de la ligne des lancers francs.

De plus, l’Indiana est allé juste 2-6 depuis le retour d’Oladipo le 29 janvier (il a raté la défaite du club contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans le 8 février en raison de la deuxième nuit consécutive), un indication que sa réinsertion dans la programmation peut avoir jeté tout le monde en boucle.

Pour être juste, il faut s’y attendre. Non seulement Oladipo doit se débarrasser de la rouille après n’avoir pas joué pendant un an, mais ses coéquipiers doivent s’habituer à jouer avec lui, et pour la première fois dans le cas de certains d’entre eux.

Mais évidemment, la plus grande question pour les Pacers à la pause des étoiles est de savoir si Oladipo se mettra en forme d’ici le début des séries éliminatoires.

Actuellement, Indy a une fiche de 32-23 et occupe la sixième place de la Conférence de l’Est, ce qui la place au bas du mât totémique des prétendants à l’Est en ce qui concerne les records.

Mais cela pourrait tout changer si Oladipo commence à redécouvrir sa forme.

Gardez à l’esprit que Oladipo ne reviendra probablement jamais à 100% à aucun moment cette saison, mais s’il peut simplement revenir dans la fourchette de 75 à 80%, les Pacers seront très, très dangereux.

Domantas Sabonis a connu une année en petits groupes, Warren a été exceptionnel et des acteurs tels que Lamb, Justin Holiday, Aaron Holiday et Doug McDermott ont très bien joué.

Myles Turner et Brogdon ont été une autre histoire, car Turner a étrangement régressé et Brogdon a été une grosse déception après sa superbe saison 50-40-90 avec les Milwaukee Bucks l’année dernière.

Mais quand même, Turner reste un grand homme polyvalent et Brogdon est un marqueur dangereux malgré le fait que ses pourcentages ne sont peut-être pas à la hauteur cette saison.

Je dirai, cependant, que Turner et Brogdon doivent mieux jouer dans les séries éliminatoires pour que l’Indiana ait une chance de faire un run sérieux, car s’ils ne le font pas, les Pacers n’auront tout simplement pas assez pour obtenir les meilleures équipes à la conférence.

Maintenant, un Oladipo plus sain aidera certainement dans ce domaine et atténuera tout manque de production de Turner et Brogdon.

De toute évidence, cependant, le plus gros problème pour Indy est qu’il demande énormément de choses pour bien se dérouler afin qu’il puisse faire une course en séries éliminatoires profonde.

Ne vous méprenez pas: je crois pleinement au talent de ce club, et avant le début de la saison, j’avais les Pacers arrimés en tant que prétendant à la finale du dormeur parce que je pensais que lorsqu’ils étaient en bonne santé, ils avaient sans doute le plus équilibré liste à l’Est.

J’ai été l’une des premières personnes à faire l’éloge de l’intersaison qu’ils ont eue, et je ne saute pas du train en marche maintenant.

Cela étant dit, je serais négligent si je ne reconnaissais pas le fait que l’Indiana a besoin de plus pour se frayer un chemin que n’importe quel autre concurrent de la Conférence de l’Est.

Si Oladipo n’a jamais été blessé l’année dernière, ce serait une toute autre histoire. Les Pacers seraient carrément effrayants, et toute la NBA serait au rendez-vous.

Mais nous ne pouvons pas changer les circonstances de l’Indiana.

Malheureusement, Indy a eu de la malchance en janvier dernier, et cela s’est poursuivi cette saison. Il y a une possibilité légitime qu’Oladipo ne soit jamais près de retrouver son ancien cette année. Demandez à Gordon Hayward combien il est difficile de revenir un an après une blessure majeure.

Et pour vous dire la vérité, quand j’ai fait ma prédiction initiale sur le fait que les Pacers étaient des candidats à la finale, je pensais que Oladipo serait de retour du début à la mi-décembre plutôt qu’à la fin de janvier, et ce mois supplémentaire. environ la moitié rend certainement les choses plus difficiles pour Oladipo en essayant de se préparer pour les séries éliminatoires.

J’aime toujours beaucoup cette équipe. Ils sont talentueux. Ils sont durs. Ils sont amusants. Mais la seule chance qu’Indiana ait est que Oladipo progresse rapidement, et c’est certainement beaucoup à souhaiter.