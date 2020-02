Les pointeurs à 3 points battant le buzzer sont une tendance pour les adversaires des Rockets

Du point de vue des Houston Rockets, l’élément le plus surprenant de Bojan Bogdanovic, qui a remporté le match à 3 points au buzzer lors de la défaite de dimanche face à l’Utah Jazz en visite, réside dans sa familiarité.

La saison 2019-2020 n’est pas encore à la pause des étoiles, et c’est déjà la deuxième fois que Houston perd sur un pointeur à 3 points à domicile. Le premier est arrivé le 9 décembre, lorsque Nemanja Bjelica l’a fait pour Sacramento.

Dans les deux cas, les Rockets avaient pris une avance de deux points grâce à un panier fabriqué à moins de deux secondes de la fin. C’était un layup de Russell Westbrook en décembre et un pointeur P.J. Tucker 3 cette semaine.

À chaque fois, cependant, les Rockets ont toujours perdu la courtoisie d’un pointeur qui a suivi. Les Kings et le Jazz ont tous deux fait avancer le ballon en appelant un temps mort, ce qui leur a également permis de dresser un jeu hors ligne.

Dans les deux jeux, les Rockets ont enrôlé un grand centre avec de longs bras (Clint Capela, Tyson Chandler) pour garder le passant intérieur, se tenant légèrement incliné vers leur propre panier. Vraisemblablement, cela a été conçu pour aider à empêcher un passage dans le coin ou un lob vers la jante.

Cela en a fait une bataille à quatre contre quatre, et les Kings et Jazz ont chacun pu libérer momentanément un tireur en utilisant un écran. S’ils n’avaient pas couvert la passe intérieure, Houston aurait pu avoir cinq défenseurs pour suivre quatre joueurs à travers le dédale d’écrans et de coupures.

Une autre option, s’ils ne couvraient pas le passeur, serait de placer le centre dans un rôle de «sécurité libre» près du panier ⁠ – ce qui pourrait permettre aux quatre défenseurs de la ligne des 3 points de moins se soucier des coupures.

Dans l’état actuel des choses, les Rockets se sont bien rétablis contre l’Utah, Tucker et James Harden se serrant fort contre Bogdanovic. Ils n’ont pas aussi participé à Bjelica, mais il était à plus de 30 pieds du panier.

Les deux plans, sur papier, étaient moins susceptibles que probable (peut-être beaucoup moins susceptibles) d’entrer – mais chacun l’a fait. Inversez ces deux résultats et Houston serait 35-18 et en position de prendre l’avantage sur le terrain à domicile au premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest et à seulement deux matchs de la tête de série n ° 2.

Au lieu de cela, les Rockets ont une fiche de 33-20 et occupent la cinquième place de l’Ouest, à seulement un match devant la septième position.

Il est difficile de dire que la stratégie de Mike D’Antoni était défectueuse dans les deux cas, étant donné la faible probabilité de chaque tir à longue distance. Cependant, avec une avance de deux points dans les deux cas, il est juste de se demander si les Rockets seraient peut-être mieux servis pour essayer de surjouer le périmètre et forcer un tir à l’intérieur de l’arc – où le pire des cas est des heures supplémentaires, plutôt qu’un perte.

Dans chaque situation, avec les Rockets à domicile et dirigés par une paire de gardes All-Star et d’anciens MVP à Harden et Westbrook, Houston aurait presque certainement été un léger favori en prolongation.

Mis à part la stratégie, une autre partie de celle-ci est tout simplement la malchance. Quel mauvais? Par Second Spectrum, le tir de Bogdanovic avait seulement 12,6% de chances d’entrer, ce qui en fait la probabilité la plus faible de tout vainqueur de match de la NBA cette saison.

Pendant toute la saison, la NBA a réussi trois tirs gagnants dans les cinq dernières secondes à une distance de 28 pieds ou plus, et deux d’entre eux étaient les tirs de Bogdanovic et Bjelica au buzzer pour vaincre les Rockets au Toyota Center. Dans les deux cas, les Rockets menaient par deux.

La tendance ne se limite pas à cette saison non plus. Dans le dernier match de 2018-19, les Rockets menés par deux à Oklahoma City – seulement pour perdre sur un poignard à 3 points de Paul George avec seulement 1,8 seconde à jouer. Le trey de George était légèrement différent des batteurs à sonnerie de cette année, car il sortait d’une séquence de transition, par opposition à un jeu hors des limites.

Cette défaite contre le Thunder s’est avérée très coûteuse pour les Rockets, les faisant passer de la tête de série n ° 2 à la n ° 4 dans les séries éliminatoires de l’Ouest.

En comptant les deux vainqueurs cette année, c’est désormais trois fois lors des 54 derniers matchs de Houston qu’ils perdent une avance de deux points grâce à un pointeur de 3 adversaires dans les deux dernières secondes.

Il reste à voir à quel point les batteurs à sonnerie de cette année coûteront au classement Ouest. Mais cela devient un problème très familier.

