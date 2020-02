Les pourparlers pour convertir le contrat de Lu Dort ne seront probablement pas avant la fin de la saison

Lu Dort a joué comme s’il méritait un contrat standard.

La recrue non repêchée de l’Arizona State est entrée dans le rôle de départ et s’est fait sienne au cours des six dernières semaines.

Il a commencé le 15e match de sa carrière mardi soir, le plus pour n’importe quel joueur à double sens depuis que les contrats à double sens ont été introduits pour la première fois en 2017.

L’horloge tourne sur les 45 jours de Dort avec le Thunder, et bien qu’un contrat standard semble à l’horizon, Royce Young d’ESPN ne s’attend pas à ce qu’un accord arrive si tôt.

Selon Young, Dort avait encore 16 de ses 45 jours à venir mardi soir. Comme Dort ne s’entraîne pas avec l’équipe pour ne pas compter sur son temps, Oklahoma City pourrait prolonger les jours qu’il lui reste jusqu’au 28 mars, qui est «pendant la saison de la G-League où les jours de service ne comptent plus».

C’est pour cette raison que Young pense que «les conversations pour signer Dort ne reprendront probablement qu’après la saison de la G-League et plus près de la fin de la saison régulière de la NBA».

Il souligne que pour que Dort joue en séries éliminatoires, son contrat devra être converti.

Dort lui-même ne semble pas trop inquiet quand cela se produit.

Il a dit à Joe Mussatto de The Oklahoman que le Thunder “savait ce qu’il faisait” et qu’il “restait patient et jouait au basket-ball”.

Jusqu’à ce que son contrat soit converti, une grande partie de ce basket-ball est autonome.

“Je dois faire des trucs par moi-même juste pour rester en bon état et des trucs comme ça”, a déclaré Dort. «Ce n’est pas si difficile. Le fait que je puisse les regarder pour que je puisse encore apprendre les pièces et des trucs comme ça. Mais le fait que je ne cours pas, je dois me débrouiller tout seul. “

Selon Mussatto, Dort passe également du temps après avoir travaillé en tête-à-tête avec des entraîneurs de Thunder, temps qui ne compte pas pour ses 45 jours.

