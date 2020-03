Les premières réflexions des Lakers-Clippers – The Athletic

Note de l’éditeur: Peu de temps après la fin de certains matchs de la NBA cette saison, Joe Vardon proposera ses «Premières pensées», une dissection des choses importantes que vous devriez savoir sur ce que vous venez de regarder. Il s’agira d’un journal de bord contenant des nouvelles, des notes, des citations et des informations et comprendra des observations recueillies sur le site de chaque jeu. Vardon couvre sa sixième saison NBA et a officiellement rejoint l’équipe nationale de l’Athletic en septembre.

LOS ANGELES – Sept pensées de la victoire des Lakers 112-103 sur les Clippers dans un jeu avec toutes sortes d’implications futures… nous pensons.

Et maintenant, nous avons une série.

Les Clippers avaient montré qu’ils étaient l’équipe la plus profonde, la plus méchante et la plus affamée à travers deux épisodes de cette série follement divertissante avec les Lakers.

Et puis dimanche, Avery Bradley, un ancien Clipper, a volé le ballon à Patrick Beverley au premier quart, a conduit pour un lay-up et s’est mis dans la gueule. Ça valait le coup. Et il était en route pour …

.