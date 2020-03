Les premiers ERTE apparaissent en Ligue Endesa aux mains de Movistar Estudiantes et Montakit Fuenlabrada

La Ligue Endesa est actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire des coronavirus, tant en Espagne que dans le reste du monde. La compétition nationale espagnole de basket-ball a récemment subi ses deux premiers cas de réglementation du travail temporaire (ERTE) par la main du Étudiants de Movistar et le Montakit Fuenlabrada.

Les deux clubs, dans la zone de relégation du classement, craignent que leur avenir économique ne soit sérieusement affecté en raison du ralentissement des compétitions. Estudiantes et Fuenlabrada ont déjà communiqué la décision à leurs joueurs respectifs. Il ne leur reste plus qu’à attendre l’approbation du gouvernement pour que les ERTE progressent.

Évaluez votre santé et recevez des instructions et des recommandations sur # COVID19 avec l’application officielle de @ComunidadMadrid développée entre autres entités avec le soutien de @Telefonica.

Objectif: arrêter le virus et faciliter le travail des services de santé. https://t.co/GnP5gpw8NJ pic.twitter.com/axAXJEtCga

– Étudiants de Movistar (@MovistarEstu) 20 mars 2020

