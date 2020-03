Les propriétaires croient de plus en plus que le meilleur scénario est le retour de la mi-à la fin juin

Depuis que la saison NBA 2019-2020 a été suspendue le 11 mars, le commissaire Adam Silver et sa compagnie naviguent dans des eaux non filtrées.

Le coronavirus ayant récemment déclaré une pandémie, la ligue est passée de presque jouer à des matchs sans fans à une suspension d’au moins 30 jours.

Comme la situation reste fluide, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont fait une recommandation qui aura un impact sur la NBA et les événements.

En l’absence d’événements de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines, les propriétaires ont en tête un scénario optimiste, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN:

La recommandation du CDC de ne pas organiser d’événements de plus de 50 personnes au cours des deux prochains mois intervient alors qu’un certain nombre de propriétaires et de dirigeants de la NBA croient de plus en plus qu’un meilleur scénario est un retour au jeu de la mi-fin à la fin juin – sans fans. Le dépistage de la ligue pour une arène possible se déroule jusqu’en août.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 mars 2020

Si Wojnarowski et Malika Andrews d’ESPN déclarent que la fin de la saison NBA est l’objectif, on ne peut pas en dire autant de la G League prochainement.

Rapports avec @malika_andrews: les équipes de la NBA opérant des franchises de la Ligue G s’attendent à ce que le reste de la saison des ligues mineures soit bientôt annulé, ont déclaré des sources à ESPN. La saison régulière se déroule fin mars, les éliminatoires se poursuivent en avril. Les joueurs ont été informés qu’ils seront payés jusqu’à la fin du calendrier.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 mars 2020

Selon la recommandation du CDC, moins de 50 personnes à un match de la NBA s’additionnent assez rapidement sans fans, selon Zach Lowe d’ESPN:

Additionnez les joueurs, les entraîneurs, le personnel de formation, les arbitres, etc., et vous obtenez 50 personnes pour un match NBA avec 0 fans assez rapidement. https://t.co/ACyZlN69fW

– Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 15 mars 2020

Avec un paysage en constante évolution, la préoccupation immédiate est évidemment de savoir si la saison reprendra même. Si le 11 mai est la première date de retour au mieux, la saison régulière et les séries éliminatoires se prolongeront probablement de la mi-juin à la fin juin.

Si tout se passe bien pendant cette période, il semble que les propriétaires et les joueurs souhaitent terminer la saison. Cependant, il y a beaucoup trop de variables en ce moment.