Les Raiders font un don de 500 000 $ pour éliminer la dette des étudiants pour le déjeuner au Nevada

Depuis cette semaine, les Oakland Raiders sont désormais les Las Vegas Raiders. Et l’un de leurs premiers gestes dans leur nouvelle ville natale a été d’éliminer la dette de déjeuner des étudiants.

Le propriétaire Mark Davis et l’équipe ont promis 500 000 $ pour éliminer la dette dans tout l’État avec l’aide de la. Fondation communautaire du Nevada. À l’heure actuelle, les programmes financés par le gouvernement fédéral couvrent le coût de certains étudiants avec des repas gratuits ou réduits. Les dons des Raiders couvriraient les familles non éligibles au programme.

D’une part, il est admirable que les Raiders donnent cet argent – bien que comme pour toute grande entreprise, ils bénéficient de leur bonne action sous forme de bonne volonté et de presse. C’est une première étape positive dans la relation entre les Raiders et les habitants de Las Vegas, et crée un sentiment de communauté qui n’existait peut-être pas auparavant.

Mais la générosité des Raiders éclipse le vrai problème: il est dégoûtant que la dette de déjeuner étudiant existe en premier lieu. Les enfants ne devraient pas avoir à se soucier de la façon dont ils vont payer leur repas lorsqu’ils devraient se concentrer sur leurs devoirs. Le fait d’avoir des étudiants avec une dette de déjeuner et des étudiants sans dette crée également plus d’inégalités. Les districts scolaires ont utilisé la dette pour «faire honte aux élèves» afin d’obtenir leur argent. Les écoles ne devraient pas consacrer leurs ressources à créer des inégalités plus structurelles; ils devraient viser à donner à chacun une chance de réussir.

Ce n’est pas la première ou la dernière instance d’un joueur ou d’une équipe qui élimine les dettes des autres. La star des Hawks Trae Young a récemment remboursé 1 million de dollars de dettes médicales pour les résidents d’Atlanta. C’est louable de donner, mais il est aussi méprisable que les institutions croient qu’il est bien que les gens s’endettent simplement parce qu’ils veulent manger ou être en bonne santé.

L’élimination de la dette de déjeuner des étudiants ne devrait pas être la responsabilité des Las Vegas Raiders. Ce n’est pas exclusif à l’état du Nevada. La dette pour le déjeuner ne devrait exister nulle part.