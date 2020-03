Les raisons pour lesquelles LeBron James est le meilleur de tous les temps

Depuis un certain temps maintenant, les fans de la NBA sont engagés dans un débat en cours: qui est le plus grand joueur de l’histoire de la ligue? Certains répondent rapidement à Michael Jordan, tandis que d’autres mentionnent des noms comme Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ou même Bill Russell. Dans cette pièce, nous allons plaider en faveur de la superstar des Lakers, LeBron James.

Avantages statistiques

De nombreux fans de cerceaux sont convaincus que Jordan est le plus grand joueur de l’histoire de la NBA. Ils sont prompts à souligner que His Airness a plus de championnats (6-0 pour MJ dans les finales NBA contre 3-6 pour LeBron), des MVP et une meilleure moyenne de points par match. Cependant, le roi détient en fait l’avantage dans plusieurs catégories, y compris les sélections de l’équipe première de la NBA, les rebonds, les passes décisives, les blocages et le pourcentage global de buts sur le terrain, et il possède un certain nombre de records impressionnants.

Jordan était un buteur prolifique – un assassin de sang-froid qui pouvait dominer un match à lui seul. James, d’autre part, a toujours été connu comme un facilitateur, malgré ses propres prouesses de score. En fait, LeBron est le seul joueur de l’histoire de la ligue avec au moins 34 000 points, 9 000 passes et 9 000 rebonds.

Bien qu’il joue la petite position en avant dans la plupart des cas, James n’est maintenant que le neuvième joueur de l’histoire de la NBA à obtenir des passes de 9 km – un véritable témoignage de son style de jeu désintéressé. À titre de comparaison, Jordan a récolté 5 633 passes décisives au cours de son illustre carrière.

Lors de l’évaluation de leurs statistiques respectives pour la saison régulière, il apparaît clairement que Jordan (30,1 points par match) était le meilleur marqueur que James (27,1), bien que MJ ait été légèrement moins efficace sur le terrain et sur la ligne des 3 points. Comme mentionné précédemment, cependant, James tient le haut des passes décisives et des rebonds.

Le score de Jordan était encore plus élevé en séries éliminatoires (32,4 points par match), tout comme ses statistiques défensives. Cependant, James détient un avantage marqué dans d’autres catégories d’après-saison, notamment la précision sur le terrain, les passes décisives et les rebonds. Pour être juste, cependant, LeBron (239) a joué dans plus de matchs éliminatoires que MJ (179).

Monter l’échelle

LeBron James, maintenant âgé de 35 ans et jouant dans sa 17e saison, est en constante augmentation sur la liste des meilleurs scores de la NBA. Il a déjà dépassé la Jordanie pour la quatrième place, et plus tôt cette saison, le natif d’Akron a remporté la troisième place du défunt grand Kobe Bryant.

LeBron compte 34 087 points pour sa carrière. Si l’ancien choix global n ° 1 peut maintenir son rythme de score actuel encore un peu, il deviendra le leader de tous les temps de la ligue. C’est une opportunité remarquable, car la plupart pensaient que le record de Kareem (38 387) ne serait jamais dépassé.

Après le départ

Michael Jordan a décidé de prendre sa retraite (la première fois) en 1993, choisissant de s’essayer à un nouveau concert de baseball professionnel. La plupart des experts pensaient que les Bulls auraient du mal sans leur joueur vedette, mais ce n’était pas exactement le cas. Sans la Jordanie, Chicago a produit un dossier de 55-27. Notamment, ce n’était que deux victoires en deçà de la marque que l’équipe avait atteinte avec Jordan dans l’équipe la saison précédente.

Le départ de LeBron James de Cleveland a eu des effets bien pires.

Les Cavs ont sélectionné LeBron avec le choix n ° 1 en 2003. Dans les semaines qui ont suivi sa campagne recrue, il est devenu clair que Cleveland allait être une force avec laquelle il fallait compter dans la Conférence de l’Est pour les années à venir.

Et ils l’étaient.

En fait, LeBron a ensuite mené les Cavs à cinq matches en séries éliminatoires. Malheureusement, Cleveland n’a pas pu remporter un championnat lors de son premier passage avec l’équipe.

Après la saison 2010, James a décidé de «prendre ses talents à South Beach» et de jouer pour le Miami Heat. À la suite de son départ de Cleveland, les Cavs ont souffert pendant des années. Après avoir compilé un record de la NBA 61-21 en 2009-10, l’équipe a terminé avec la pire note de 19-63 dans la Conférence de l’Est lors de la campagne suivante.

Clairement, James était important pour le succès de Cleveland.

Après avoir remporté deux championnats avec le Heat, LeBron est revenu dans les Cavs en 2014, annonçant qu’il «rentrait chez lui». Une seule saison plus tard (2015-16), il mènerait l’équipe à son premier titre dans l’histoire de la franchise, battant une équipe de Warriors de 73 victoires et mettant fin à une sécheresse de 52 ans à Cleveland. Le départ le plus récent des Cavs a également entraîné une importante période de reconstruction.

Le terrain de jeu

LeBron James et Michael Jordan ont joué à différentes époques. À l’époque de Michael, la NBA était remplie de gros hommes meurtriers et de gardes coupants. Pour James, il s’agissait de gros plans et d’un barrage de tirs à 3 points.

LeBron a fait face à une grande compétition de tous les temps tout au long de son apogée (voir les San Antonio Spurs 2012-14 et les Golden State Warriors 2014-18). Jordan a également affronté de grandes équipes (Magic’s Lakers, Drexler’s Blazers, Barkley’s Suns, Payton-Kemp Sonics, Malone-Stockton Jazz), mais rien de tel que les guerriers dynastiques avec lesquels James a dû faire face.

Le fait que James ait réussi à remporter trois championnats à cette époque est vraiment impressionnant. Les critiques souligneront les lacunes de LeBron en finale, car il est actuellement 3-6. Cette marque ne doit cependant pas être considérée comme un défaut, car il n’était pas toujours entouré de la meilleure équipe. Au lieu de cela, il devrait mettre en évidence son leadership.

Il y aura toujours ceux qui tiennent Jordan en haute estime, mais James continue de prouver qu’il est le plus grand de tous les temps.