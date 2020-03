Les Rams devront faire preuve de créativité pour se remettre dans la lutte contre NFC West

Les Rams de Los Angeles ont régressé en 2019 après être allés si loin si rapidement ces dernières saisons. Les Rams ont terminé la saison à 9-7 et hors des séries éliminatoires un an après avoir perdu contre les Patriots dans le Super Bowl 53.

Pendant ce temps, ils sont passés d’une puissance NFC à une équipe avec très peu d’identité offensive, car l’éclat de Sean McVay s’est un peu estompé. Maintenant, ils sont confrontés à des problèmes majeurs, y compris la blessure persistante à la jambe de Todd Gurley et le manque d’espace de casquette créé par une série de mouvements gagnants effectués avant leur course au Super Bowl.

Les Rams ont de grandes décisions à prendre qui façonneront l’avenir de l’équipe – et ils n’ont pas de choix de première ronde cette année pour les aider.

Los Angeles Rams (9-7), séries éliminatoires manquées

Los Angeles a encore beaucoup de grands joueurs, mais l’équipe aide à des positions premium cet intersaison.

Tacle gauche: L’attaquant gauche Andrew Whitworth est sur le point d’être un agent libre, mais il a 38 ans et vient de connaître une année de repli. Même si les Rams le ramènent comme prévu, ils ont vraiment besoin d’un jeune tacle pour être prêt à prendre la relève lorsque Whitworth appelle cela une carrière.

Garde: Les béliers ont besoin d’aide sur toute la ligne. Alors que l’unité éprouvait des difficultés la saison dernière, Jared Goff et Gurley sont tous deux devenus moins efficaces. Goff est toujours un gros point d’interrogation, mais LA ne peut pas obtenir une lecture précise sur lui si la ligne ne peut pas le tenir debout. Sur cette même note, lorsque Gurley joue, il a besoin d’un meilleur blocage.

Bord: Les Rams ont toujours Aaron Donald pour accumuler des sacs (12,5 la saison dernière), mais le rusher de bord Dante Fowler, Jr. était juste derrière lui (11,5 sacs) et sera un agent libre. Bien que retenir Fowler soit idéal, Los Angeles pourrait ne pas être en mesure de se le permettre. S’ils le signent à nouveau, les Rams pourraient toujours utiliser un choix de repêchage du Jour 2 ou 3 pour passer du Clay Matthews vieillissant.

Quoi Horaires des spectacles sur gazon veut plus cette intersaison: En raison de leurs contraintes de plafond après que Les Snead et McVay soient devenus si chers au cours des deux dernières années, l’objectif le plus important pour les Rams est de garder le plus de groupe possible. Les trois noms à surveiller sont Whitworth, Cory Littleton et Fowler. Parce que Whitworth ressemble à un gars qui a l’intention de revenir, l’attention se tourne vers les deux joueurs défensifs. Sur les deux, les capacités de précipitation des passes de Fowler pourraient avoir le plus de valeur pour LA la saison prochaine, donc je peux insister sur lui avant Littleton. – Kenneth Arthur

Nous reviendrons sur les Rams après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.