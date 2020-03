Les Raptors de Toronto mis en quarantaine après que Gobert soit positif

Les joueurs des Raptors de Toronto, le personnel technique et les autres travailleurs qui ont déménagé à Salt Lake City lundi seront mis en quarantaine pendant les 14 prochains jours après que le joueur était connu pour être Rudy gobert L’Utah Jazz est infecté par COVID-19.

12/03/2020 à 22:04

CET

SPORT.es

Tous les membres des Raptors en quarantaine ont été examinés pour déterminer s’ils ont été infectés par le coronavirus, y compris le joueur espagnol Serge Ibaka, qui a été jumelé pendant une grande partie du match avec Gobert.

Les Raptors, dont le centre espagnol Marc Gasol et l’entraîneur national espagnol Sergio Scariolo sont également membres, ont déclaré que “par précaution, les membres du voyage des Raptors ont été testés pour le virus. Nous attendons les résultats”.

Le positif de Gobert pour COVID-19 a été découvert mercredi soir. Ce jeudi, on a appris qu’un autre joueur de l’Utah Jazz, Donovan Mitchell, vous êtes également infecté par le virus.

Compte tenu de ces points positifs, les Raptors ont déclaré: “Nos joueurs, entraîneurs et personnel itinérant ont été invités à s’isoler pendant 14 jours, ce qui signifie minimiser les contacts conformément aux directives de santé publique. Notre équipe de médecins est en communication avec les spécialistes de la lutte contre les infections et les autorités sanitaires. “

Mais les Raptors ont également averti que depuis leur retour de Salt Lake City, certains membres de l’équipe “ont fait deux apparitions publiques” et bien que cela ne signifie pas qu’il existe un risque de propagation du COVID-19 au public, ils ont conseillé “de surveiller votre santé, pratiquer la distance sociale et se laver les mains. “

En plus des Raptors de Toronto, les Cavaliers de Cleveland, les Knicks de New York, les Celtics de Boston et les Pistons de Detroit ont également été mis en quarantaine. Toutes ces équipes ont joué ces derniers jours contre l’Utah Jazz, une équipe également en quarantaine.

