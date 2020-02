Les Raptors peuvent être l’acheteur le plus effrayant de l’échéance de la NBA

Les Toronto Raptors étaient censés être des vendeurs à la date limite des échanges. C’était la logique qui prévalait sur l’endroit où la franchise serait en février alors qu’elle entrait dans la saison en comptant toujours avec le départ de Kawhi Leonard tandis que Kyle Lowry, Marc Gasol et Serge Ibaka jouaient chacun sur des contrats expirants. L’idée que Toronto envisageait de vendre des morceaux de son noyau de championnat régnant était basée sur une hypothèse raisonnable: l’équipe ferait un pas en arrière considérable sans Leonard et commencerait à planifier son avenir, pas son présent.

Les Raptors se sont avérés justement prouver toutes les parties de ce tort. En 50 matchs, Toronto a une fiche de 36-14 au total, le même record qu’elle avait à ce point la saison dernière avec Leonard. Alors qu’il s’accroche à la tête de série n ° 2 de la Conférence de l’Est, il devient clair que les jours des Raptors en tant que prétendants sont loin d’être terminés.

Il y a tellement de raisons pour le succès de Toronto cette saison. Merci à Nick Nurse d’être sans doute le meilleur entraîneur de la NBA. Merci à Pascal Siakam d’avoir fait un autre saut sans Leonard, celui-ci faisant peut-être de lui un joueur parmi les 10 premiers de toute la ligue. Créditons la capacité inégalée des Raptors à la fois de recruter et de se développer, Terence Davis et Chris Boucher se joignant à Fred VanVleet en tant qu’anciens agents libres non repêchés qui ont eu un impact important sur la victoire. Créditez Lowry pour une autre saison All-Star après avoir signé une prolongation d’un an juste avant la soirée d’ouverture.

À ce stade, les Milwaukee Bucks sont la seule équipe clairement en avance sur les Raptors dans l’ordre hiérarchique de la Conférence de l’Est. Les Bucks sont la même équipe que Toronto a éliminée lors de la finale de la conférence de l’an dernier, même après avoir perdu 0-2 pour commencer la série. Bien sûr, avoir Leonard a tout changé.

Toronto entre maintenant dans la date limite du commerce dans une position fascinante: devraient-ils faire un autre pas audacieux pour une course aux finales, ou conserver leurs pièces et prioriser l’avenir? Examinons leurs options.

Les Raptors pourraient faire un commerce audacieux pour gagner maintenant

Si les Raptors pensent que les Bucks sont vulnérables en séries éliminatoires, le président de l’équipe, Masai Ujiri, pourrait mettre sur pied un ensemble de jeunes joueurs pour essayer de renforcer la formation pour la séquence d’étirement. Un nom ressort plus que tout autre: les pélicans de la Nouvelle-Orléans gardent Jrue Holiday.

La fête de 29 ans serait un ajustement fascinant. Le gardien 6’4 peut jouer sur ou hors du ballon et est depuis longtemps reconnu comme l’un des meilleurs joueurs à double sens de la ligue. Il pourrait se faufiler à côté de Kyle Lowry dans la zone arrière et donner à l’équipe deux gardes vétérans solides qui peuvent créer leur propre coup, faciliter et renverser un cavalier ouvert en attaque tout en conservant ce qui est actuellement la défense globale n ° 2 de la ligue.

Un commerce qui enverrait Ibaka et OG Anunoby à la Nouvelle-Orléans pour les vacances vérifie:

Il n’existe pas beaucoup d’autres voies vers une offre de vacances à Toronto. Les Raptors pourraient essayer de lier une troisième équipe dans le métier et envoyer Norman Powell au lieu d’Anunoby, avec Ibaka se rendant à un endroit différent. Bien que cela semble bon en théorie, cela va être difficile. L’ajout de leur premier choix avec Anunoby est probablement le seul moyen d’amener la Nouvelle-Orléans à mordre pour les vacances.

Les Raptors n’avaient pas besoin d’un premier choix pour trouver VanVleet ou Davis. Il semble que Toronto serait prêt à se séparer de leur choix pour une pièce de rotation éprouvée sur l’aile ou dans la zone arrière, mais leurs options pour égaler les salaires entrants sont limitées. Cela revient essentiellement à savoir s’ils veulent ajouter Anunoby à un accord.

Ce serait un prix très lourd à payer et à laisser les Raptors sans une grande aile défensive dans les séries éliminatoires. Peut-être que Davis pourrait remplir ce rôle, ou Holiday pourrait glisser un poste. Alors que Toronto veut probablement faire tout son possible pour conserver Anunoby, Holiday est le type de joueur qui pourrait les amener à s’engager dans la transaction.

Les Raptors pourraient attendre 2021 pour leur déménagement

Ce n’est un secret pour personne que les Raptors ont de grands projets pour l’été 2021. C’est à ce moment-là qu’une classe d’agent libre empilée, dirigée par le MVP en titre Giannis Antetokounmpo, arrive sur le marché. Il y a déjà eu des rumeurs répandues liant les Raptors à Antetokounmpo. Ujiri a décroché une superstar une fois auparavant en échangeant contre Leonard, et il veut le faire à nouveau, cette fois en agence libre.

Pour garder ses options ouvertes pour 2021, Toronto doit s’assurer qu’elle n’accepte pas un salaire qui s’étend au-delà de la saison prochaine. À l’heure actuelle, seul Siakam est sur les livres pour la saison 2021-2022, bien que Powell ait une option de joueur pour 11,6 millions de dollars cette saison, et les prochaines offres pour Anunoby et Davis seraient alignées. C’est un autre facteur qui rend encore plus difficile de trouver un accord pour Toronto.

Les Raptors voudront peut-être aussi conserver Anunoby. Il a une raison d’être son troisième meilleur joueur cette année. À 6’7, 230 livres avec une envergure de 7’2, Anunoby a fait des progrès en tant que tireur extérieur (36,5 pour cent de la plage de trois points sur 3,5 tentatives par match) tout en doublant en tant que buteur de l’aile de l’équipe. Âgé de seulement 22 ans, il est facile de faire valoir que Toronto devrait le garder et en faire un point central de l’avenir de l’équipe.

Les Raptors ont protégé Anunoby lorsqu’ils ont fait leur commerce pour Leonard. Se sépareraient-ils vraiment de lui maintenant après une saison aussi impressionnante? Sans une option claire pour remplir son rôle, Toronto ferait mieux de passer un grand coup pour garder Anunoby.

Les Raptors ont été audacieux dans le passé. Vont-ils recommencer?

Ujiri n’a pas peur de faire un all-in, c’est sûr. Il a fait le plus grand commerce NBA de la décennie en traitant DeMar DeRozan et Jakob Poeltl pour Leonard et Danny Green. Il a également fait un gros commerce en 2017 – en acquérant Ibaka pour Terrence Ross – et en 2019, lorsqu’il a acquis Gasol pour Delon Wright et Jonas Valanciunas.

Les Raptors sont très bons. Ils étaient également très bons l’an dernier, et cela ne les a pas empêchés d’échanger deux pièces de rotation pour Gasol. Cette décision a été la dernière pièce de ce qui s’est avéré être une course de championnat que personne n’a vu venir.

Les vacances pourraient correspondre au présent et à l’avenir de Toronto: il est sous contrat jusqu’à la saison prochaine, puis a une option de joueur pour 2021-2022. Il est possible que Toronto puisse échanger pour lui et tout en conservant leur flexibilité pour poursuivre Giannis. Bien sûr, cela signifierait probablement se séparer d’Anunoby.

Les Raptors sont de nouveau en position de faire une course surprenante dans la Conférence de l’Est. Peut-être qu’ils peuvent le faire sans un mouvement audacieux à la date limite des échanges, mais les Bucks vont être clairement les favoris de tout match. La balle est dans le camp d’Ujiri. À ce stade, les fans de Toronto peuvent lui faire confiance pour prendre la bonne décision quoi qu’il choisisse de faire.