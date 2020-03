Les Ravens ajoutent du bœuf pour s’assurer que personne ne les recouvre

La priorité absolue des Ravens de Baltimore pendant cette intersaison a été d’ajouter du bœuf à leur ligne défensive. Il est facile de comprendre pourquoi.

Les Ravens étaient le favori des paris pour remporter le Super Bowl 54 à la fin de la saison régulière 2019. Avec le quart-arrière de deuxième année Lamar Jackson organisant une saison MVP, l’équipe a terminé 14-2 et a obtenu la tête de série de l’AFC.

Cela n’avait pas d’importance du tout.

Les Titans du Tennessee, classés sixièmes têtes de série – fraîchement sortis d’une victoire bouleversée contre les Patriots lors du week-end de la Wild Card – ont fait rouler les Ravens dans une victoire de 28-12 en division.

Pendant presque toute l’année 2019, ce sont les Ravens qui ont fait le rouleau compresseur. Ils se sont classés premiers dans la NFL pour les points marqués, les premiers essais, les verges au sol et les verges au sol par tentative. Jackson et le porteur de ballon Mark Ingram ont dépassé 1000 verges au sol, tandis que Gus Edwards n’était pas trop loin avec 711.

Comment tout s’est-il mal passé? D’une part, l’infraction de Baltimore s’est transformée en une unité inhabituellement sujette aux erreurs. Jackson n’était pas aussi vif que d’habitude avec deux interceptions et un échappé perdu. Il n’a pas été aidé non plus par un casting de soutien qui avait six gouttes.

Mais surtout, la défense des Ravens a été intimidée. Derrick Henry a couru pour 195 verges, portant une infraction qui a seulement demandé à Ryan Tannehill de lancer 14 passes. C’était un problème que Baltimore aurait probablement dû voir venir.

Les Ravens n’étaient pas aussi bons contre la course qu’il n’y paraissait

Baltimore a terminé la saison régulière cinquième dans la NFL dans les verges au sol autorisées et neuvième dans les touchés au sol autorisés. Ces chiffres sont trompeurs, cependant, parce que la plupart des équipes n’ont pas essayé de courir contre les Ravens.

Baltimore étant généralement en tête et dominant le temps de possession, les adversaires sont passés pour essayer de suivre. En conséquence, aucune équipe n’a fait face à moins de tentatives précipitées en 2019 que les Ravens.

Lorsque l’équipe a fait face à une attaque précipitée, elle a souvent eu du mal. Les Browns se sont précipités pour 193 verges lors de leur victoire de septembre contre les Ravens, tandis que les Bengals et les 49ers ont dépassé les 150 verges au sol en affrontements contre eux. Les adversaires ont en moyenne 4,4 verges par course contre Baltimore, 12e plus élevé de la NFL.

Même si peu d’équipes ont pu l’exploiter, la défense de la course a toujours été le talon d’Achille des Corbeaux. Baltimore a été classé parmi les cinq premiers en DVOA (une mesure de football des étrangers mesurant l’efficacité) en dépassant l’attaque, en se précipitant et en passant la défense. Il était 20e en défense précipitée.

Il est donc logique que l’intersaison de l’équipe jusqu’à présent ait été consacrée à boucher ce trou.

Baltimore devrait être beaucoup mieux contre la course en 2020

Les Ravens n’ont pas fait beaucoup de changements au printemps. Et pourquoi devraient-ils? L’alignement est déjà parmi les meilleurs de la ligue.

Les mouvements de Baltimore en agence libre ont inclus le maintien du secondeur extérieur Matthew Judon avec l’étiquette de franchise et la signature du solide défenseur Derek Wolfe pour un contrat d’un an à bas prix.

Mais là où les Ravens se sont vraiment mis en place pour réussir, c’est avec deux métiers:

1. Ils ont acquis Calais Campbell des Jaguars pour le faible coût d’un choix de cinquième ronde. Jacksonville est au milieu d’un démantèlement complet de sa liste et était heureux de se séparer du plafond de salaire de 15 millions de dollars de Campbell. Cela a donné aux Ravens un lauréat du prix Walter Payton de l’homme de l’année, qui a été Pro Bowler lors de chacune des trois dernières saisons.

Alors que Baltimore a perdu l’attaquant défensif Michael Pierce en agence libre lorsqu’il a signé un contrat de 27 millions de dollars sur trois ans avec les Vikings, ils ont trouvé un remplaçant plus que capable à Campbell. C’est une solution à court terme avec Campbell qui devrait avoir 34 ans avant le début de la saison 2020. Grâce en partie au deuxième métier, cependant, les Ravens ont un projet de capital pour répondre aux besoins de l’avenir.

2. Quelques jours après avoir échangé contre Campbell, les Corbeaux ont envoyé Hayden Hurst, un ailier rapproché, aux Falcons pour un choix de deuxième ronde. En deux saisons avec l’équipe, l’ancienne sélection de première ronde n’a eu que trois réceptions de touché et a été devancée par Mark Andrews.

Ce commerce – ainsi qu’un choix compensatoire de troisième ronde pour la perte du secondeur C.J.Mosley en 2019 – les Ravens devraient choisir cinq fois au cours des trois premiers tours. C’est plus que suffisant pour trouver des joueurs de ligne défensive et des secondeurs défensifs.

Peut-être que les Ravens pourraient même emballer ces choix pour progresser et prendre l’un des meilleurs plaqués défensifs de la classe. Derrick Brown d’Auburn et Javon Kinlaw de Caroline du Sud devraient tous deux être choisis dans la première moitié du premier tour.

Si les Ravens restent près de la fin du premier tour, le secondeur pourrait être le meilleur itinéraire. Dans le dernier repêchage simulé de Dan Kadar (qui n’incluait pas les échanges), les Ravens devraient prendre Patrick Queen du LSU vers la fin du premier tour.

Alors que Queen n’est pas le plus grand secondeur avec 6’0, 229 livres, il n’a jamais hésité à fournir un soutien à la course à LSU.

“J’ai le cœur de pouvoir arrêter la course”, a déclaré Queen aux journalistes du NFL Combine, via The Advocate.

Quelle que soit la route empruntée par Baltimore au premier tour, l’équipe a les ressources pour améliorer son front défensif sept.

Baltimore a eu d’autres problèmes en 2019. Jackson a besoin de plus de meneurs de jeu en attaque et l’intérieur de la ligne offensive pourrait utiliser de l’aide après le départ à la retraite du maréchal Yanda. Cependant, la défense contre la course était le plus grand trou des Corbeaux, et leurs mouvements hors saison l’ont reflété.

Blessures, régression et malchance peuvent tous conspirer à claquer la fenêtre du championnat pour un concurrent. Mais sur le papier, les Ravens devraient avoir tous les outils pour refaire une course au Super Bowl en 2020.