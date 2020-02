Les recettes parfaites pour une soirée Super Bowl 49ers-Chiefs

Le Super Bowl Sunday est l’une des grandes fêtes américaines, même s’il n’est pas officiellement reconnu comme tel. C’est aussi l’une des meilleures journées gastronomiques de l’année, et si vous avez besoin d’un plat de dernière minute à apporter à votre soirée Super Bowl, nous avons ce qu’il vous faut.

Voici six recettes avec des liens spécifiques avec les 49ers et les chefs. Bon appétit.

Bâtonnets de Mostertella

Les 49ers de San Francisco, le porteur de ballon Raheem Mostert, ont réalisé un record de carrière de 220 verges au sol et quatre touchés lors du NFC Championship Game, un total remarquable étant donné que Mostert – qui a été éliminé six fois en deux ans avant d’atterrir à San Francisco – avait 297 verges au sol en carrière. entrant cette saison.

Photo de David Sutton / South China Morning Post via .

Apportez cet apéritif et vous serez la star surprise de votre soirée Super Bowl.

De toutes les recettes:

Ingrédients

4 bâtonnets de fromage mozzarella allégé en gras, coupés en deux

1 oeuf

3/4 tasse de chapelure assaisonnée à l’italienne

instructions

Préchauffez un grille-pain sur le réglage du gril, ou installez une grille à environ six pouces de la source de chaleur et préchauffez le gril du four. Enduisez une petite plaque à pâtisserie d’enduit à cuisson.

Insérez un cure-dent verticalement dans chaque bâtonnet de fromage à mi-chemin à mi-chemin. Battre l’oeuf dans un petit bol. Placer la chapelure dans un petit bol séparé.

Tremper chaque bâtonnet de fromage dans l’oeuf, puis presser dans la chapelure. Répétez l’immersion dans l’œuf et la chapelure pour un revêtement double épaisseur. Placer les bâtonnets de fromage sur la plaque à pâtisserie préparée et vaporiser d’enduit de cuisson supplémentaire pour un brunissement uniforme.

Faire griller au four préchauffé jusqu’à coloration dorée, 4-5 minutes. Laisser reposer les bâtonnets de fromage avec un bref refroidissement avant de servir, environ 1 minute.

Maïs en croûte

L’ailier rapproché de troisième année, George Kittle, est déjà une star de la NFL, tout aussi compétent dans l’attaque des 49ers que dans leur jeu de course. En regardant l’un de ses jeux d’impact dimanche, il n’y a pas de meilleure collation que cette variante de pop-corn. De Tastes Lovely:

Ingrédients

1/3 tasse d’huile végétale, de canola ou de noix de coco

1/3 tasse de sucre granulé

1/2 tasse de grains de maïs soufflé

1 ou 2 cuillères à café de sel

instructions

Tapisser votre comptoir ou une plaque à pâtisserie de papier parchemin.

Ajoutez l’huile dans un grand pot antiadhésif avec un couvercle. Ajouter quelques grains de maïs soufflé et tourner le feu à moyen-élevé. Dès que les premiers grains éclatent, vous savez que l’huile est suffisamment chaude.

Retirer le maïs éclaté et ajouter le reste des grains de maïs soufflé et le sucre. Mettez le couvercle sur la casserole, avec un morceau de papier parchemin entre les deux. Toutes les 10 secondes, prenez le pot et secouez-le très fort pendant 3 secondes, puis remettez-le au feu pendant 10 secondes. Répétez cette opération encore et encore jusqu’à ce que les bruits de claquement ralentissent. Retirez la casserole du feu et versez le pop-corn sur le papier sulfurisé. Le temps de cuisson total est d’environ 3 minutes.

Saupoudrer le pop-corn chaud de sel et laisser refroidir quelques minutes. Les restes se conservent dans un contenant hermétique ou un sac Ziploc pendant plusieurs jours.

Byron Pringles

Si le pop-corn n’est pas votre truc mais que vous voulez un régal salé, pourquoi ne pas essayer quelque chose pour honorer le joueur des équipes spéciales des Chiefs et le receveur occasionnel Byron Pringle. Ceci est notre «recette» la plus simple du groupe. Vous pouvez aller simple et simplement acheter une boîte de Pringles saveur que vous aimez. Ou vous pouvez pimenter les choses en versant un peu d’assaisonnement Tajin dans la boîte et en profiter.

Sandwichs Colquitt

Le crédit photo doit lire STAN HONDA / . via .

En dehors des collations, vous avez probablement besoin de quelque chose d’un peu plus substantiel pour vous aider à traverser le dimanche du Super Bowl. Pourquoi ne pas faire quelques sandwichs tout au long du jeu? Le parieur des chefs Dustin Colquitt ne fait en moyenne que trois coups par match, ce qui semble être l’intervalle parfait pour une pause sandwich.

Ingrédients

Pain de votre choix (je choisirais du seigle)

Diverses charcuteries … charcuterie si vous voulez (vous l’avez?)

Fromage en tranches (je recommande le poivre ou le muenster)

Condiments et légumes de votre choix

Directions: allez, c’est un sandwich. Vous savez quoi faire ici.

Zucchini Breida

C’est l’heure du dessert, ou du moins de la douceur. Celui-ci porte le nom d’un autre 49ers. Matt Breida réalise en moyenne cinq yards par coup sûr dans le cadre d’un triumvirat de San Francisco de running backs qui a totalisé 1 939 yards au sol et 15 touchés au sol au cours de la saison régulière. Recette du plat sain:

Ingrédients

1 1/2 tasse de courgettes râpées – légèrement emballées et ne pas égoutter le liquide

1 tasse de sucre granulé

1/4 tasse de cassonade légère emballée

1/2 tasse de compote de pommes non sucrée

1/3 tasse d’huile végétale – ou votre huile de cuisson préférée

2 gros œufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 1/2 tasse de farine tout usage

1/2 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

1/2 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de cannelle moulue

instructions

Préchauffer le four à 350 degrés F. Vaporiser un moule à pain de 9 x 5 pouces avec un aérosol de cuisson.

Dans un grand bol, ajouter les courgettes râpées, le sucre, la cassonade, la compote de pommes, l’huile, les œufs et la vanille. Fouetter jusqu’à homogénéité.

Ajouter la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude, le sel et la cannelle. Remuer jusqu’à ce qu’il ne reste plus de farine sèche, en essayant de ne pas trop mélanger.

Versez la pâte dans le moule à pain. Cuire au four de 50 à 54 minutes. Un cure-dent inséré au centre du pain devrait en sortir avec des miettes humides.

Laisser refroidir dans la poêle pendant 10 minutes. Retirer du moule et transférer sur une grille de refroidissement pour refroidir complètement avant de trancher.

Conserver couvert au réfrigérateur. * Ce pain est mieux servi après avoir été réfrigéré pendant au moins 12 heures.

Apple Tartt

Cette version illustrée d’une tarte aux pommes comprend des raisins secs. Votre kilométrage peut varier.





Photo de DeAgostini / .

Notre dessert final rend hommage à la sécurité des 49ers Jaquiski Tartt, qui a commencé 12 matchs au cours de la saison régulière et a enregistré huit plaqués au sommet de la saison lors du match de championnat NFC. Recette de The Food Network:

Ingrédients

1 feuille entière de pâte feuilletée, coupée en deux

Aérosol de cuisson antiadhésif

1 tasse de cassonade

1/4 cuillère à café de sel

Jus de 1/2 citron

3 pommes entières, épépinées, coupées en deux et tranchées, mais non pelées

Sauce au caramel achetée en magasin, pour servir

1/4 tasse de pacanes hachées

instructions

Préchauffez le four à 425 degrés F.

Placer les rectangles de pâte feuilletée sur un plat allant au four qui a été vaporisé d’un enduit antiadhésif ou tapissé de papier sulfurisé. Ajoutez le sucre, le sel et le jus de citron aux pommes. Remuer pour combiner. Laisser reposer quelques minutes.

Disposez les tranches de pomme sur les rectangles de pâte en ligne droite, en les chevauchant au fur et à mesure. Cuire jusqu’à ce que la pâte soit gonflée et dorée, environ 20 minutes.

Retirer immédiatement de la casserole et placer sur un plat de service. Servir avec une sauce au caramel et des pacanes hachées.

J’espère que vous apprécierez votre fête du Super Bowl 54.