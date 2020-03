Les règles de la NBA pour limiter le coronavirus

L’effet coronavirus, COVID-19 a également atteint le monde de la NBA qui a commencé à travailler sur un plan de prévention avec des recommandations de base aux joueurs qui sera mis en œuvre immédiatement.

03/03/2020 à 09:47

CET

La première sera d’empêcher les joueurs de serrer la main des fans lorsqu’ils attendent qu’ils les saluent ou lorsqu’ils quittent le terrain par les tunnels vers les vestiaires ou vice versa.

Ils ne devraient pas non plus utiliser les objets d’écriture qui leur sont proposés par les fans pour signer des autographes s’ils souhaitent continuer à le faire ou tout simplement ne plus signer pendant la durée de l’épidémie de coronavirus.

La ligue, par le biais du bureau du commissaire de la NBA, Adam Silver, a déjà envoyé un mémo interne à toutes les équipes pour tenir également compte de la possibilité que les entraînements et les événements en dehors des États-Unis soient limités, voire annulés. , en raison de l’escalade possible de l’épidémie de coronavirus.

Pour cette raison, le début de la saison 2020-21 qui devait initialement avoir lieu au Japon pourrait être en danger et plus encore après le report de la phase de qualification olympique de baseball.

En outre, la NBA et le syndicat des joueurs ont consulté en permanence les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et des experts en maladies infectieuses, y compris un chercheur de renom à Columbia University.

Selon le mémorandum interne que la ligue a envoyé aux équipes, la NBA admet que “le coronavirus a créé une situation qui peut changer rapidement” et insiste sur le fait que la santé des joueurs, de tout le personnel de la ligue et des fans est l’objectif primordiale de sa politique de travail et de protection, le suivi de l’évolution de la situation est donc permanent et strict.

.