Les responsables de la NBA disent que Giannis restera à Milwaukee

Milwaukee Bucks renouvellera à Giannis Antetokounmpo, sa principale star, cet été. Cela a été assuré par certains dirigeants de la NBA elle-même. La franchise du Wisconsin ne laissera pas son joueur franchisé s’échapper et vous offrira un contrat maximum avant le début de la Free Agency 2021.

Cette nouvelle, avancée par les sources de NBC Sports, coupe toutes les rumeurs qui pointaient vers un départ du joueur grec vers une autre destination de la ligue elle-même, comme Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks ou Golden State Warriors.

Cependant, bien que tout indique un renouvellement, Antetokounmpo n’a pas encore fermé la porte de sortie. Pas dans le but de partir, mais dans le but de resserrer la directive Milwaukee de manière à ce que pas un seul dollar de l’offre en question ne soit abaissé.

Le contrat maximal que les Bucks peuvent offrir à Giannis est de 254 millions de dollars et cinq saisons, c’est-à-dire qu’il recevrait un total de 50,8 millions de dollars en moyenne par saison. Le maximum que toute autre équipe disposant d’un espace salarial suffisant peut vous donner est de 188 millions de dollars pour quatre saisons, soit une moyenne de 47 millions par cours.

De plus, Milwaukee a l’avantage d’être un candidat clair pour se battre à chaque saison pour le ring. Antetokounmpo deviendrait l’un des joueurs avec le salaire le plus élevé de toute la NBA et continuerait d’aspirer à tout, individuellement et collectivement.

