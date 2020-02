Les Rockets cherchent à se racheter après la débâcle de Noël chez Warriors

Les Houston Rockets sont beaucoup plus petits et moins traditionnels qu’ils ne l’étaient lors de leur défaite du jour de Noël à Golden State. Russell Westbrook tire moins de 3 points et est beaucoup plus efficace. Les jeunes Warriors (12-43) ont désormais le pire record de la NBA.

Mais un fait demeure: Golden State n’est pas un endroit facile pour les Rockets (34-20) pour obtenir une victoire. Remontant aux éliminatoires de la NBA 2019, les Rockets ont perdu quatre matchs consécutifs sur route face aux Warriors rivaux.

Bien que l’attaquant Draymond Green et l’entraîneur-chef Steve Kerr soient les seuls piliers restants des affrontements post-saison récents, les Warriors semblent toujours prêts pour les Rockets.

Cela pourrait être particulièrement le cas jeudi, puisque Golden State entre dans le match après plus d’une semaine de repos pendant la pause des étoiles et que Kerr a amplement le temps d’élaborer un plan de match spécifique à Houston.

Pour avoir une perspective extérieure sur le match, nous avons rencontré Tommy Call III – rédacteur en chef de notre site frère, Warriors Wire – pour voir ce qui se passe avec Golden State depuis Noël.

1.) Qu’est-ce qui a changé depuis leur dernière rencontre?

Après avoir effectué six mouvements avant la date limite du 6 février, il n’y a peut-être pas d’équipe plus changée dans la NBA que les Warriors. Les Warriors seront privés de trois partants de leur victoire de Noël contre les Rockets. D’Angelo Russell et Glenn Robinson III, qui ont marqué deux fois, sont tous deux dans de nouvelles villes. Le centre de départ Willie Cauley-Stein et l’option du banc supérieur Alec Burks sont également partis, laissant Golden State avec essentiellement une nouvelle rotation après la pause des étoiles.

Andrew Wiggins est intervenu avec et a bien joué au cours de ses trois premiers matchs avec l’équipe, mais est-ce durable? Wiggins a eu du mal à faire preuve de constance dans sa carrière, donc la façon dont il bâtira son départ passionnant sera cruciale pour sa forme. Le plus récent guerrier est en moyenne de 23,0 points par match avec sa nouvelle équipe sur 57,5% de tir. L’ancienne recrue de l’année a bien tiré à partir de la gamme de 3 points, atteignant 8 des 15 de la profondeur.

Avec l’alignement des Warriors principalement composé de jeunes joueurs et d’extensions de la Ligue G, Wiggins aura les clés de l’équipe jusqu’à ce que Stephen Curry fasse son retour tant attendu plus tard cette saison.

2.) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Tout commence et s’arrête avec Draymond Green pour les Warriors. La dernière fois contre les Rockets, Green a récolté 20 points – son record de la saison. L’ancien joueur défensif de l’année a ajouté 11 rebonds, trois passes et deux points. Cependant, les statistiques ne rendent pas justice à la performance de Green. Green contrôlait le jeu, qu’il s’agisse de ramener le ballon au sol ou de jouer sa défense de signature.

Quand il s’agit d’un jeu de chapiteau, Green a tendance à jouer dans une autre vitesse. Et si le match de Noël est une indication de la façon dont il voit les Rockets, les Warriors pourraient obtenir la même énergie jeudi soir. Ralentir la zone arrière de James Harden et Russell Westbrook sera une préoccupation, mais lorsque Green est engagé, les Warriors jouent une marque de basket-ball qui ne correspond pas à leur pire record de la ligue.

3.) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les Warriors?

L’un des facteurs les plus excitants pour le reste de la saison à Golden State est le développement de Marquese Chriss et Jordan Poole. Le 25 décembre, Chriss a joué 12 minutes tandis que Poole a enregistré un DNP. Jeudi soir, les deux devraient commencer et seront fortement impliqués en attaque.

Chriss a commencé les neuf derniers matchs de Golden State et a marqué sept fois à deux chiffres. Depuis qu’il est devenu le centre de départ des Warriors, Chriss affiche en moyenne 13,9 points et 6,7 rebonds en 26,6 minutes par match. Contre la formation de petits ballons de Houston, le centre de Golden State, âgé de 22 ans, pourrait prospérer.

Quant au choix de première ronde des Warriors 2019, Poole a eu du mal tout au long de sa saison recrue. Mais avec Curry blessé et Russell échangé au Minnesota, il a été poussé dans la formation de départ. Il a trouvé un peu de groove au cours des quatre derniers matchs, marquant des chiffres doubles à chaque concours. Poole a impressionné lors de son départ au meneur dans le dernier match avant la pause des étoiles. Au meneur, le produit du Michigan joue plus un rôle de meneur de jeu – un trait qui a brillé au niveau collégial.

La confiance de Poole pourrait être son meilleur trait en tant que jeune gardien dans une équipe désespérée pour que les joueurs intensifient. La façon dont il suivra Westbrook et Harden sera quelque chose à laquelle il faudra faire attention.

(Pour obtenir la perspective de Houston sur la confrontation des lecteurs de Golden State, consultez l’aperçu de Warriors Wire.)

Le départ du Chase Center à San Francisco est prévu pour 21h30. Heure centrale, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

