Les Rockets déchaînent le triple festival

Soirée offensive, score d’orgie et tendance exacerbée par le triple. Vous pouvez donc définir le style de jeu de ces Houston Rockets, qui match to match montent leurs records en termes de pitch, mais aussi de succès. Et c’est que dans le duel contre Memphis Grizzlies, les Texans ont terminé avec une efficacité impressionnante de 46%, marquant 23 des 50 triples tentés, et revenant pour lancer plus de tirs de l’extérieur du périmètre que de deux points.

Team Small Ball # AssistOfTheGame @ BBVA_USA | #CreatingOpportunities pic.twitter.com/J4VFc1cXZI

– Houston Rockets (@HoustonRockets) 27 février 2020

