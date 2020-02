Les Rockets en plein essor sont-ils un prétendant légitime au titre de la NBA?

Le podcast Locked on Rockets de mercredi avec l’animateur Jackson Gatlin et l’analyste Ben DuBose répond aux questions des auditeurs sur les Rockets en plein essor, qui ont remporté quatre matchs consécutifs et huit de leurs 10 derniers.

Les sujets incluent le rôle de Ben McLemore pour aller de l’avant; les meilleurs et les pires affrontements potentiels en séries éliminatoires; choix de rotation à faire par l’entraîneur-chef Mike D’Antoni; la probabilité d’une prolongation de contrat pour P.J. Tucker; et les attentes des nouveaux arrivants DeMarre Carroll et Jeff Green.

Les sujets de clôture sont ce qui constituerait une saison réussie pour les Rockets; l’impact de Russell Westbrook sur James Harden; et les jeux et moments préférés de la saison 2019-20 à ce jour. Accorder:

Les Rockets (37-20) reprennent le jeu mercredi soir avec un match à domicile contre les Grizzlies de Memphis (28-29) et le gardien Ja Morant, considéré par la plupart comme le favori de la NBA recrue de l’année. Le coup d’envoi du Toyota Center est à 19 h 00. Central, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ESPN.

.