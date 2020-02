Les Rockets envisagent le rachat de Thompson et Kidd-Gilchrist

Un accord potentiel d’ici l’échéance de la NBA jeudi pour l’attaquant du Minnesota Robert Covington n’est pas le seul point à l’ordre du jour du directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, cette semaine.

Selon Kelly Iko de The Athletic, les Rockets surveillent également le prochain marché de rachat, avec le grand homme de Cleveland Tristan Thompson et l’attaquant de Michael Michael Kidd-Gilchrist parmi leurs cibles.

Iko écrit:

En supposant que les Rockets échangent Capela et ne sont pas en mesure de décrocher un centre de remplacement en état de service au cours des 72 prochaines heures, Tristan Thompson est quelqu’un qu’ils aimeraient acquérir lors d’un rachat. Les compétences de Thompson sont très similaires à ce que Capela apporte à la table, et Thompson a une expérience de championnat. …

Un autre nom à surveiller dans l’hypothèse où il obtient un rachat est Michael Kidd-Gilchrist de Charlotte – Houston l’aime depuis un certain temps. Son tir à trois points est toujours horrible (.294), bien que ses quatre derniers matchs aient connu une légère hausse (.429 à domicile).

Les deux joueurs sont dans la dernière année de leurs contrats respectifs.

Les Rockets seraient à la recherche d’un joueur de l’aile et d’un centre de remplacement s’ils échangent Clint Capela, mais il reste à voir s’ils pourraient obtenir les deux dans la même transaction. S’ils ne le peuvent pas, le marché du rachat pourrait être une solution plausible à l’autre besoin.

La plupart des rachats n’interviennent qu’après la date limite de négociation annuelle de la NBA, car les équipes préféreraient échanger ces joueurs et recevoir de la valeur en retour, si possible.

Cependant, une fois la date limite dépassée, de nombreuses équipes de reconstruction – que Cleveland (13-38) et Charlotte (16-34) sont définitivement – s’engageront dans des pourparlers de rachat avec des vétérans sur les contrats qui expirent. C’est généralement un moyen de rendre service au joueur et / ou à son agent en laissant le joueur entrer en agence libre et rejoindre une équipe mieux placée pour gagner cette saison.

Parce que le délai de transaction est passé et que le joueur est sur un contrat expirant, il est possible (sinon peu probable) que le joueur puisse quitter l’équipe sans compensation en agence libre d’été – ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à son équipe à le laisser partir maintenant.

Si quoi que ce soit, certaines équipes en reconstruction pourraient même voir un incitatif supplémentaire pour un rachat, car renvoyer un vétéran pourrait offrir plus de temps de jeu aux jeunes joueurs, gagner de la bonne volonté avec des agents influents et peut-être aussi donner à l’équipe de meilleures chances à un choix plus élevé. le prochain repêchage de la NBA (en perdant plus de matchs, grâce au vétéran qui ne joue pas).

Maintenant âgé de 28 ans, le Thompson de 6 pieds 9 pouces marque en moyenne 11,9 points (50,8% des tirs) et 10,4 rebonds en 31,0 minutes par match avec les Cavs cette saison. Il pourrait potentiellement remplacer une partie du vide rebondissant si Houston traitait Capela, qui se classe quatrième de la NBA avec 13,8 rebonds par match. Thompson a été repêché no 4 au total lors du repêchage de 2011 de la NBA.

Pendant ce temps, Kidd-Gilchrist, 26 ans, est surtout connu pour sa défense d’aile. Le choix numéro 2 au repêchage de la NBA 2012 est en moyenne de 4,0 points et 2,9 rebonds en 13,3 minutes par match avec les Hornets.

La date limite commerciale 2019-2020 de la NBA arrive à 14 heures. Jeudi, heure centrale, et les négociations de rachat autour de la ligue avec les vétérans qui ne sont pas traités devraient commencer peu de temps après.

.