Les Rockets font exploser le classement de l'Ouest dimanche

Les Houston Rockets n'ont pas disputé de match dimanche, mais ils se sont peut-être encore sentis gagnants sur la base des résultats obtenus ailleurs en NBA et de leur impact sur la course à l'ensemencement lors des éliminatoires de la Conférence Ouest de 2020.

Les Dallas Mavericks (19-10) et les Los Angeles Clippers (22-10) ont respectivement perdu 30 points et 18 points lors de défaites serrées dimanche à Toronto et Oklahoma City.

Pendant ce temps, les Lakers de Los Angeles (24-6) ont été expulsés de 24 points à Denver (20-8), ce qui représente leur troisième défaite consécutive. Selon ESPN, LeBron James est actuellement absent avec une tension musculaire thoracique dans la cage thoracique, ainsi qu'un problème d'aine tenace.

Tout cela a entraîné une formidable journée de congé pour les Rockets, qui se sont améliorés à 20-9 eux-mêmes avec la victoire de samedi à Phoenix.

Les défaites des Mavs et des Clippers les ont poussés derrière Houston au classement de la Conférence Ouest, plaçant les Rockets à la troisième place de l’Ouest. Ils ne sont qu’à un demi-match derrière les Nuggets pour la tête de série n ° 2, et soudainement à seulement trois de retour dans la colonne de défaite des Lakers pour le n ° 1.

Les Rockets et les Lakers n'ont encore disputé aucune de leurs trois rencontres en tête-à-tête de la saison 2019-2020, il y a donc amplement l'occasion pour Houston de faire un effort supplémentaire dans les semaines et les mois à venir.

C’est tout un virage par rapport à la semaine dernière, lorsque les Rockets occupaient la cinquième place et six matchs derrière les Lakers dans la colonne des pertes. Ils ont également subi plus de pertes que les Mavs et Clippers.

Maintenant, après une semaine de 3-0, Houston a réduit de moitié son déficit face aux Lakers tout en devançant les deux autres équipes.

Il y a bien sûr un long chemin à parcourir, la plupart des équipes n’ayant disputé qu’une trentaine de matchs de la saison régulière de 82 matchs. En d'autres termes, nous sommes encore à environ 10 matchs de l'approche de la mi-course.

Mais les résultats de la semaine dernière sont un bon rappel de la rapidité avec laquelle le classement peut changer – en particulier dans l'Ouest, où les six meilleures équipes des Lakers, Nuggets, Rockets, Clippers, Mavs et Utah Jazz pourraient être étroitement regroupées dans les semaines à venir .

Pour que les Rockets poursuivent leur ascension, ils devront continuer à gagner des matchs à un rythme élevé. Ils ont actuellement remporté trois matchs de suite et neuf de 12, le match de lundi soir à Sacramento (12-17) offrant leur prochaine occasion de maintenir l'élan.

. (tagsToTranslate) news (t) dallas mavericks (t) denver nuggets (t) houston rockets (t) los angeles clippers (t) los angeles lakers (t) nba playoffs (t) utah jazz (t) western conference